Latvija prezentē savu tūrisma piedāvājumu OECD konferencē Parīzē

Konferencē piedalījās tūrisma nozares valsts institūciju, nevalstiskā sektora un uzņēmumu pārstāvji no visām OECD dalībvalstīm, t.i. 35 valstīm, tai skaitā augstākā līmeņa vadība no tādiem tūrisma nozares «milžiem» kā Accor, AirBnB Inc., Trip Advisor LLC, TUI Group un citiem.

EM atzīmē, ka konferences laikā Latvija kopā ar pārējām OECD dalībvalstīm pievienojās OECD «Paziņojumam par tūrisma politiku ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei», kas akcentē pamatprincipus OECD valstu valdību īstenotajā tūrisma politikā un iezīmē virzienus OECD darbam tūrisma jomā turpmākajos gados. Cita starpā Paziņojums pasvītro tūrisma nozares ievērojamo nozīmi uz OECD valstu ekonomiku izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

No Latvijas puses konferencē un izstādē piedalījās Ekonomikas ministrijas Specializētais atašejs OECD, nozares padomniece Skaidrīte Rancāne-Slavinska un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, kas piedalījās diskusijās par valdības lomu tūrisma veicināšanā, globālajām tūrismatendencēm, tūrisma ilgtspēju un ārvalstu investīciju piesaisti tūrisma nozarei.

Ministrijā norāda, ka tūrisms ir viena no vadošajām pakalpojumu eksporta nozarēm Latvijā, kas, neskatoties uz vairākiem izaicinājumiem un satricinājumiem, stabili attīstās. 2016. gadā tūrisma tiešais ieguldījums Latvijas iekšzemes kopproduktā (IKP) ir aptuveni viens miljards EUR jeb 4,1% no IKP. Tūrisma netiešais ieguldījums kopā ar saistītajām nozarēm kopumā sastāda 9% no IKP. Tūrisms tieši veido 4% no kopējās nodarbinātības Latvijā (36 tūkstošus darba vietas), taču pastarpināti kopā ar saistošajām nozarēm tas veido 9% no Latvijas kopējās nodarbinātības un attiecīgi nodrošina gandrīz 79 tūkstošus darba vietu. Kopējais tūrisma eksports veido 783 miljonus EUR jeb 6% no visa Latvijas eksporta.