Noslogotākajās pasta nodaļās izveidotas ātrās kases

Latvijas pasta kompānija Latvijas Pasts no 2017. gada oktobra paplašinājis to pasta nodaļu skaitu, kur izveidotas ātrās kases. No oktobra ātrās kases tieši sūtījumu izsniegšanai darbojas jau 18 pasta nodaļās Rīgā, Pierīgā, Jelgavā un Jēkabpilī, informē LP Sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Danielsone.