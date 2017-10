Papildināta - Atklāj vērienīgu krāpšanu Ogres Namsaimniekā; aizturētas 11 personas

Personas tiek turētas aizdomās par pašvaldības uzņēmumam piederošu naudas līdzekļu izkrāpšanu 90 962 eiro apmērā un iespējamu tā legalizēšanu. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.



Minētās izmeklēšanas laikā, otrdien Valsts policija aizturēja 11 personas, no kurām trīs ir pašvaldības uzņēmuma vadoša līmeņa darbinieki. Aizdomās par noziedzīgo nodarījumu, vakar, trīs no aizdomās turētajām personām – 1979., 1974. un 1978.gadā dzimušiem vīriešiem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Pārējām astoņām personām pašlaik piemērots statuss – persona pret kuru uzsākts kriminālprocess. Šobrīd pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Viens no aizturētajiem varētu būt uzņēmuma vadītājs Aigars Briedis. Lursoft dati liecina, ka viņš dzimis 1974. gadā.



Policijā skaidro, ka sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde guva informāciju par iespējamu naudas izkrāpšanu kādā Ogres pašvaldības uzņēmumā. Veicot izmeklēšanas darbības, Valsts policija noskaidroja, ka visticamāk izkrāptie naudas līdzekļi, tiek legalizēti, tos pārskaitot uz trešo personu bankas kontiem.

Turpinot pirmstiesas izmeklēšanu, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki veica 15 sankcionētas kratīšanas vairākās adresēs Rīgas reģionā, kuru laikā izdevās gūt vairākus priekšmetus ar iespējamu pierādījumu nozīmi – dažādus dokumentus, informācijas datu nesējus, zīmogus, skaidras naudas līdzekļus, kā arī divus ieročus. Zīmīgi, ka aizturēšanas laikā divas personas centās iznīcināt kādu datu informācijas nesēju, kā arī daļēji izdzēsa informāciju no datora. Lai atgūtu šo informāciju, notikuma vietā nekavējoties tika piesaistīts Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperts, kurš šo informāciju atguva.

Par minēto nodarījumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā vai, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Ogres novada pašvaldības aģentūrā Ogres namsaimnieks minēto informāciju aģentūrai LETA nekomentēja.

Savukārt Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (VL-TB/LNNK) minēto informāciju aģentūrai LETA nedz noliedza, nedz apstiprināja, sakot, ka viņa rīcībā pagaidām nav oficiālas informācijas no tiesībsargājošajām iestādēm par Ogres namsaimniekā notikušo.

Ogres namsaimnieka direktors pagaidām atrodoties atvaļinājumā un darbā viņam vajadzētu iznākt nākampirmdien, tad arī varētu kļūt vairāk zināms par notikušo. Pašvaldības vadītājs pieļāva, ka kratīšana uzņēmumā varētu būt veikta par darbībām ūdens saimniecības jomā, kas bijušas pavasarī. Par kādām tieši darbībām ir runa, Helmanis neprecizēja.