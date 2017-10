Pirmo reizi notiks Liepājas Restorānu nedēļa

No 4. - 10. decembrim Liepājā pirmo reizi norisināsies Liepājas Restorānu nedēļa. Visas nedēļas garumā liepājniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt ēdienus, kā arī piedalīties ēst gatavošanas meistarklasēs, klausīties lekcijas un muzikālus priekšnesumus.

Kopumā Liepājas Restorānu nedēļā durvis visiem gardēžiem vērs 28 ēdināšanas uzņēmumi Liepājā un Liepājas apkārtnē. Restorāni un kafejnīcas būs sarūpējuši īpašu piedāvājumu, kas atšķirsies no uzņēmumu ikdienas ēdienu klāsta, tādējādi sniedzot ekskluzivitātes sajūtu. Ēdienkartēs iekļautie ēdieni raksturos dažādu pasaules valstu gastronomisko piedāvājumu, tajā skaitā Latvijas, Vidusāzijas, Japānas, Meksikas, Itālijas, Francijas, Amerikas, Krievijas, u.c.

Iniciatīva veidot Liepājas Restorānu nedēļu ir nākusi no pašiem uzņēmējiem un guvusi necerētu atsaucību, tajā iesaistījušies teju visas Liepājas kafejnīcas un restorāni. Apzinot ēdienkartes, ko uzņēmumi piedāvās saviem klientiem šajā īpašā nedēļā, secinām, ka laikā no 4. - 10. decembrim būs iespēja baudīt pasaules garšu Liepājā! Ēdienkartēs ir iekļauti ēdieni no dažādām pasaules valstīm, īpaši uzsverot latvisko un ēdienus ar vietējās izcelsmes produktiem, atzina Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa.