Realizēts līdz šim vērienīgākais darījumu tūrisma reklāmas projekts

«magicLatvia» ir trīsdesmit četru lapaspušu biezs digitāls žurnāls, kas apkopo visu būtiskāko informāciju par iespējām un priekšrocībām organizēt darījuma tūrisma pasākumus Latvijā, īpaši Rīgā un Jūrmalā. Projekts realizēts, turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto sadarbību ar vācu kompāniju Tmf-Dialogue, kuras specializācija ir tieši darījumu tūrisma mārketings.

Žurnāls tiks izsūtīts vairāk nekā 16 000 darījumu tūrisma, konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu nozares profesionāļiem Vācijā, Austrijā, Šveicē, Nīderlandē, Beļģijā un citās Eiropas valstīs. Tāpat tas tiks izsūtīts visiem IBTM World 2017 izstādes apmeklētājiem, kas notiks Barselonā no 28. līdz 30. novembrim. Tā ir viena no lielākajām nozares izstādēm, un to ik gadu apmeklē speciālisti no gandrīz simts valstīm.

Kā norāda MEET RĪGA direktors Aigars Smiltāns, «šis ir vērienīgākais darījumu tūrisma reklāmas projekts pēdējos desmit gados. Līdz šim sadarbībā ar Tmf-Dialogue pēdējo gadu laikā ir izveidoti vairāk nekā piecpadsmit dažādu rakstu par MEET RĪGA un darījumu tūrisma iespējām Rīgā, Jūrmalā un Latvijā, tādējādi nodrošinot Rīgas kā darījumu tūrisma galamērķa atpazīstamību Eiropā.»

Žurnāls apskatāms šeit: http://www.tmf-dialogue.net/