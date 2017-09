Reklāmas suvenīru topa augšgalā - grozāmgrābslis

«Viens no reklāmas suvenīru uzdevumiem ir piesaistīt patērētāja uzmanību, tāpēc šī nozare ir viena no tām, kas visaktīvāk seko modes tendencēm un dažādu nozaru jaunumiem. Vairs nevaram iedomāties savu ikdienu bez sakariem, un izlādējies viedtālrunis ir nepieņemama parādība, tāpēc ir attīstījušies portatīvie un mobilie ierīču lādētāji. Laikā, kad pieauga sabiedrības pieprasījums pēc veselīga dzīvesveida, reklāmas suvenīru nozarē ienāca fitness un veselīga dzīvesstila produkti, aizvietojot līdz tam populārās šķiltavas un pelnutraukus, kas nu jau ir praktiski izzuduši no piedāvājuma klāsta,» saka Armands Senitagoja, SIA Splashing prezentreklāma valdes loceklis.

Reklāmas suvenīru modi diktē visi uzņēmumi, radot pieprasījumu un vēlmi pēc jaunā un neredzētā. A. Senitagoja vērtē, ka visspilgtākais šā gada piemērs ir grozāmgrābslis, kas bija viens no lielākajiem deficīta produktiem reklāmas suvenīru noliktavās Eiropā un tika izķerts kā karsti pīrādziņi.

Līderos ir dažādi tehnoloģiju produkti. «Jaunā tendence ir grozāmgrābšļi, jaudas bankas, zibatmiņas un stresa noņemšanas magnētiņi. Vairākus gadus bija apsīkusi tendence izvēlēties lietussargus, bet šobrīd lietussargi atkal kļūst aktuāli kā dāvana,» saka Ilze Šeikina, Digitālā pele pārdošanas daļas vadītāja.

