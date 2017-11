Rīgā gatavojas izplesties LaserWash automazgātavu tīkls

Pirms aptuveni pusgada Baltijā pirmā bezkontakta robotizētā automazgātava «Laserwash 360 Plus» uzstādīta Rīgā, Senču ielā 2f, bet šobrīd galvenais mērķis ir izplesties Pārdaugavā, kur tiek saskatīti potenciālie klienti, biznesa portālam db.lv pastāstīja SIA «Auto Rings» izpilddirektors Kirils Jerohins. Automazgātavas plānots atvērt arī Purvciemā un Pļavniekos. Saskaņā ar plāniem nākamgad Rīgā parādīsies četras jaunas «Laserwash 360 Plus» automazgātavas, bet tuvākajā nākotnē - vēl 16.

«LaserWash 360 Plus» tehnoloģija nāk no ASV - tā ir robotizēta mazgāšanas iekārta, kas darbojas bez cilvēka iejaukšanās. Mazgāšanas process tiek nodrošināts, vienlaicīgi izmantojot 18 augstspiediena sprauslas. Atkarībā no izvēlētās programmas, auto mazgāšanas procesā tiek pielietoti līdz 9 dažādiem ķīmijas līdzekļiem. Tehnoloģija ir droša transportlīdzekļa krāsojumam un drošības ziņā pat pārspējot mazgāšanu ar rokām, apgalvo uzņēmumā. «LaserWash 360 Plus» tiek izmantota Smart automašīnas skenēšanas tehnoloģija, tās gabarītu un ūdens sagatavošanas optimālo procesu noteikšanai.

SIA «Auto Rings» pārstāvis Maksims Fedotovs stāsta, ka ASV šādas automazgātavas ir ļoti izplatītas. Tomēr Latvijā ir jālauž stereotipi un vēl jāpierāda bezkontakta mazgāšanas priekšrocības: ātri, tīri un ērti. «Latvijā automazgāšana šobrīd ir liels pasākums. ASV tas ir tāpat kā iztīrīt zobus,» teic M. Fedotovs. Viņš min piemēru, ka nereti vasarās pie automazgātavām veidojas rindas, jo viens grib iztīrīt salonu, cits - tikai nomazgāt virsbūvi. Otrajā gadījumā «LaserWash 360 Plus» tas aizņems no 4 līdz 10 minūtēm. Izmaksas atkarībā no izvēlētās programmas ir no 4-15 eiro.

«LaserWash 360 Plus» jauna boksa uzstādīšana izmaksā aptuveni 250 tūkstošus eiro, savukārt vietā, kur tikai jāuzstāda aparāts, izmaksas veido 150 tūkstošus eiro. Gadījumā, ja tiek piedāvāts tikai «LaserWash 360 Plus» pakalpojums, cilvēka klātesamība pakalpojuma sniegšanas vietā nav nepieciešama.

SIA «Auto Rings» Latvijas tirgū darbojas kopš 1998. gada, bāzējoties Rīgā, Senču ielā 2f. Tur nesen veikta ēkas renovācija un izlemts piedāvāt jaunus pakalpojumus, tai skaitā bezkontakta robotizēto automazgātuvi «LaserWash 360 Plus». Piecu minūšu brauciena rādiusā uzņēmumam lielu konkurentu šajā vietā neesot.

Komentējot automašīnu pašmazgāšanas piedāvājumu, kas Latvijā gūst arvien lielāku popularitāti, K. Jerohins norāda, ka daļai sabiedrības šāds pakalpojums der un apmierina. Savukārt, «LaserWash 360 Plus» akcents ir uz ērtumu un ātrumu, ko nespēj nodrošināt pašmazgāšana. Turklāt cenu atšķirība neesot tik liela. M. Fedotovs arī piebilst, ka pašapkalpošanās automazgātavās drošības dēļ ir samazināts ūdens spiediens, lai klienti negūtu traumas, kā arī tiek pielietota tikai viena veida ķīmija, tas savukārt, pasliktinot mazgāšanas kvalitāti.

To, vai «LaserWash 360 Plus» izpletīsies arī ārpus Rīgas un tās apkārtnes, rādīs laiks.