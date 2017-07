Ryanair atceļ plānu sākt lidojumus uz Ukrainu

«Diemžēl Kijevas lidosta tā vietā ir izvēlējusies aizsargāt augsto cenu aviokompānijas, tostarp Ukraine International Airlines,» vēsta Ryanair komercdirektors Deivids O’Braiens.

Ryanair martā paziņoja, ka no 30.oktobra sāks darbību Ukrainā, piedāvājot lidojumus no Kijevas un Ļvovas uz galamērķiem Eiropā. Šī iecere paredzēja 15 lidojumus nedēļā veikt četros maršrutos no Lielbritānijas, Zviedrijas un Nīderlandes, kā arī septiņi jauni maršruti tika plānoti Ļvovai.

Šī plāna atcelšana izraisīs 400 darba vietu likvidēšanu, bet cilvēkiem, kuri jau iegādājušies biļetes, nauda tiks atmaksāta, norāda lidsabiedrība.

Ryanair skaidro, ka tagad aviokompānija koncentrēsies uz darbības attīstīšanu citās valstīs, tostarp Vācijā, Izraēlā un Polijā.