Skaitītāji pamatproblēmu nerisina

Centieni sakārtot taksometru nozari notiek jau gadiem. Pēdējā laikā tiek sperti atsevišķi soļi un veikti grozījumi normatīvajā regulējumā, kas viesīs diezgan lielas izmaiņas šajā nozarē. Jomas pārstāvji to uztver ar dalītām jūtām. Šobrīd ir uzvirmojušas kaislības ap taksometru skaitītājiem. Proti, nozares uzņēmumi šā gada septembra vidū saņēma vēstules no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), kurās aicināti 20 darba dienu laikā veikt programmatūras atjauninājumus (jauniem skaitītājiem) vai pilnīgu skaitītāju nomaiņu taksometros. To, ka atbilstības pārbaudes ir jāveic visiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, tai skaitā arī taksometru skaitītājiem, paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi, un šī norma stājās spēkā jau pagājušā gada jūlijā. Tikai šā gada septembrī VID vienotajā datubāzē tika reģistrēts taksometru skaitītājs Microtax-06, kuru atbilstības pārbaudes institūcija ir atzinusi par atbilstošu normatīvā regulējuma prasībām. Līdz ar to līdz tam nebija zināms, pret kādiem skaitītājiem un programmatūras atjauninājumiem drīkst nomainīt vecos skaitītājus.



Daļa taksometru nozares pārstāvju norāda, ka visu laiku nebija skaidrības, vai MK noteikumos ietvertās prasības par atbilstības pārbaužu veikšanu visiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem attiecināmas arī uz taksometru skaitītājiem. Tomēr VID šādu apgalvojumu noraida. VID dati liecina, ka pašlaik Latvijā ir reģistrēti piecu dažādu zīmolu skaitītāji, kuru kopējais skaits ir aptuveni 2,3 tūkst. No tiem viena ceturtā daļa ir modelis Microtax-06, kurš vienīgais šobrīd ir iesniegts izvērtēšanai atbilstības pārbaudes institūcijā un atzīts par atbilstošu normatīvā regulējuma prasībām. VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule uzsver: «Jauno skaitītāju ieviešana kādam var likties nevajadzīga un traucējoša, bet jāsaprot, ka ilgtermiņā šis ieguldījums rezultēsies ar krietni sakārtotāku uzņēmējdarbību un godīgāku konkurenci.» Savukārt nozarē nav pārliecības, vai jaunie skaitītāji spēs samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē.







Visu rakstu Skaitītāji pamatproblēmu nerisina lasiet 6. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.