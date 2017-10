SS pārsūdzējis PTAC piemēroto 15 000 eiro sodu

«Internet» ir nosūtīta atkārtota vēstule ar lūgumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu. Pēc likuma uzņēmumam ir nekavējoties jāizbeidz negodīga komercprakse, ja tiek saņemta šāda vēstule, taču «Internet» to vēl nav izdarījis, uzskata PTAC.

Iesniegumi par soda pārsūdzēšanu Administratīvajā apgabaltiesā saņemti 27.septembrī un 2.oktobrī. Pagaidām nav zināms, kad lieta tiks izskatīta, jo mēneša laikā pēc lietas ierosināšanas iesaistītajām pusēm ir jāsniedz paskaidrojumi un tad tiek noteikts tiesas sēdes datums, aģentūra LETA uzzināja Administratīvajā apgabaltiesā.



PTAC piemērojis Internet un SS katram 15 000 eiro sodu

Papildināta - VID aptur portāla ss.lv saimniecisko darbību

Jau ziņots, ka pēc patērētāju sūdzību skaita pieauguma, kas 2016.gada nogalē un 2017.gadā pārsniedza 100 sūdzību saistībā ar tīmekļvietnes «www.ss.lv» darbību, šogad februārī PTAC sāka izvērtēt «Internet» un «SS» īstenoto komercpraksi.

Uzņēmumi tika aicināti pārkāpumus novērst labprātīgi, tomēr kopš 2017.gada aprīļa nereaģēja uz vairākkārtējiem PTAC aicinājumiem un pieprasījumiem, līdz kamēr tika pieņemti lēmumi piemērot soda naudu 15 000 eiro apmērā, uzliekot tiesisku pienākumu novērst pārkāpumus.

PTAC secināja, ka vietnē «ss.lv» netiek sniegta patiesa informācija par sludinājumu publicēšanas pakalpojumu sniedzēju. Vietnē ir norādīta kontaktinformācija par «Internet», tomēr patērētājam, iegādājoties sludinājumu publicēšanas pakalpojumu un veicot apmaksu par to, kā naudas līdzekļu saņēmējs ir norādīta «SS», līdz ar to patērētāji faktiski distances līgumu slēdz ar «SS». Tādējādi patērētājiem nav skaidrs, ar kuru no minētajiem komersantiem īsti tiek slēgts līgums.

PTAC arī konstatēja, ka abi uzņēmumi nenodrošina efektīvu un ātru komunikāciju ar patērētāju, kā to nosaka normatīvie akti, - tiek sniegtas novēlotas atbildes uz patērētāju nosūtītajām elektroniskā pasta vēstulēm, netiek sniegtas atbildes pēc būtības vai arī bieži netiek atbildēts vispār. Līdz ar to netiek ievērotas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteiktās prasības pakalpojumu sniedzējam nodrošināt tādus saziņas līdzekļus, kuri izmantojami, lai patērētāji varētu ātri un efektīvi sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.

Vietnē skaidri un saprotami netiek sniegta informācija par pakalpojuma galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus. PTAC ir konstatējis, ka līdz brīdim, kad patērētājs vietnē izvēlas konkrētu sludinājuma ievietošanas sadaļu vai ievada tajā savus personas datus, lai reģistrētos sludinājuma publicēšanai, netiek sniegta informācija par sludinājuma publicēšanas pakalpojuma cenu vai tās aprēķināšanas veidu. Reģistrējoties vietnē, kā arī izvietojamā sludinājuma sadaļā, patērētājam tiek norādīta tikai minētā pakalpojuma minimālā cena, bet ne gala cena vai cenas aprēķināšanas veids. Tāpat konstatēts, ka tiek noklusēta informācija par to, vai pakalpojuma cenā ir iekļauti nodokļi.

PTAC secināja, ka vietnē nav atspoguļota skaidra kārtība un informācija par sludinājumu dzēšanu iespējamo vietnes lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ, nav arī sniegta informācija par kārtību, kādā patērētāja profila slēgšanas gadījumā tiek atmaksāta tā personīgajā kontā atlikusī summa. Netiek paskaidrots, kādā veidā un uz cik ilgu laiku tiek ierobežotas patērētāja iespējas saņemt pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs liedz patērētājam turpmāku sludinājumu iesniegšanu.

Komersanti lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā. Vienlaikus PTAC uzsver, ka lēmuma pārsūdzēšana daļā par tiesisko pienākumu neaptur tā darbību.

Kā ziņots, pēc VID pieprasījuma «ss.lv» domēna vārds augusta sākumā tika atslēgts. VID nolēmis apturēt portāla «ss.lv» darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar «ss.lv» īpašniekiem saistītā uzņēmuma «Internet» saimniecisko darbību. «Internet» 1.augustā pieņemto VID lēmumu par «Internet» saimnieciskās darbības apturēšanu ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.