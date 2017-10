Tallinas lidostā pasažieriem atvērta sporta zāle

Baltijas fitnesa klubu operators My Fitness atvēris Eiropā pirmo sporta zāli, kas atrodas Tallinas lidostas pasažieru zonā, informē My Fitness valdes priekšsēdētājs Erki Torns (Erkki Torn).

Sporta zāle ir zezmaksas un tā atrodas tieši blakus lidostas iekāpšanas vārtiem. «Šāda Pop Up sporta zāle noteikti ir lieliska iespēja pasažieriem izkustēties laikā, kamēr jāgaida lidojums. Ja laika nav daudz, tā var būt vien 10 minūšu pastaiga uz mehāniskā skrejceliņa vai pāris piegājieni uz trenažiera,» saka E.Torns. Viņš piebilst, ka lidostas arvien vairāk līdzekļu iegulda tieši pasažieru izklaidei, tāpēc drīzumā līdzīgas sporta zāles visticamāk tiks atvērtas arī citu Eiropas lielāko pilsētu lidostās.

Lidostas sporta zālē pieejami tādi trenažieri kā mehāniskais skrejceliņš, eliptiskais trenažieris, airēšanas trenažieris, velotrenažieris un kāpņu trenažieris. Visi trenažieri ir aprīkoti ar ekrānu un interneta savienojumu. Tāpat ir pieejami četri trenažieri, kas paredzēti pēdu, plecu, krūškurvja un muguras vingrinājumiem.

My Fitness ir dibināts 2008. gadā, un šobrīd tā sastāvā ir 18 fitnesa klubi Igaunijā un 8 klubi Latvijā ar vairāk nekā 40 000 biedriem; kopējais gada apmeklējumu skaits ir vairāk nekā 2,5 miljoni. 2018.gadā My Fitness plāno atvērt pirmo fitnesa klubu Lietuvā. My Fitness komandā ir gandrīz 500 cilvēki.