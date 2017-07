Tez Tour vadītājs: Šovasar pēdējā brīža piedāvājumus negaidiet

Latvijas lietainā vasara ir īsta dāvana vietējām tūrisma aģentūrām un tūroperatoriem – uz karstākām vietām atpūsties dodas pat tie iedzīvotāji, kuri to nav plānojuši darīt.

«Ja godīgi, mēs esam ļoti priecīgi par to!» norāda kompānijas Tez Tour Latvija valdes loceklis Konstantīns Paļgovs. Tiesa gan, pieprasījums pēc ārvalstu atpūtas ceļojumiem šajā sezonā ir ne tikai laikapstākļu dēļ, bet arī tāpēc, ka tirgū ir atgriezusies Turcija. Kā skaidro Tez Tour pārstāvis, kompānija patlaban neko nevar piedāvāt karsto ceļojumu cienītājiem par pazeminātām cenām. «Atlaides mēs neietekmējam – tās nepiedāvā ārvalstu viesnīcas,» viņš uzsver.

Ir divi faktori, kas izraisījuši lielu pieprasījumu pēc vasaras ceļojumiem uz ārvalstīm. Pirmkārt, tā ir Turcijas atgriešanās tirgū. «Pagājušajā gadā iedzīvotāji izvēlējās ceļojumus sakot: «Piedāvājiet man jebko, izņemot Turciju.» Iedzīvotāji baidījās braukt uz to nestabilās politiskās situācijas dēļ. Šajā gadā situācija ir atrisinājusies, un uz Turciju cilvēki dodas tikpat bieži kā uz Grieķiju un citām valstīm. Ir jāatzīst, ka tādu cenas un kvalitātes kombināciju kā Turcijā reti kura valsts var piedāvāt. Turcijas piedāvājumā viss ir iekļauts un tā ir viena no labākajām ģimenes atpūtas vietām». Tagad mēs redzam, ka pieprasījums, kas iepriekš bija apstājies, pēc Turcijas ceļojumiem ir atgriezies, un tie, kuri neaizbrauca uz šo valsti pērn, dodas turp šogad. Ja mēs to būtu zinājuši, mēs palielinātu pieprasījumu pēc Turcijas viesnīcām.»

Otrs faktors ir augošais pieprasījums pēc brīvdienām Grieķijā. «Pērn cilvēki, kuri nebrauca uz Turciju, devās uz Grieķiju. Un šajā gadā mēs vērojam lielu pieprasījumu pēc ceļojumiem uz Grieķiju, ieskaitot, ceļojumus uz salām. Acīmredzot tas ir tā saucamais inerces pieprasījums – cilvēki atpūtās Krētā vai Korfu, viņiem ļoti iepatikās un viņi atkal vēlas turp atgriezties. Un atkal – brīvu viesnīcu tikpat kā nav, un rezervācijas ir pilnas. Man pat stāstīja, ka grieķi šogad neļauj savās viesnīcās atpūsties saviem bērniem un radiniekiem, un gandrīz visas vietas ir nodotas rezervācijām,» viņš stāsta.

Šie faktori, pēc viņa domām, norāda uz to, ka tā dēvēto «karsto» jeb «pēdējā brīža» ceļojumu piedāvājumu šogad nav un nebūs. Zemo cenu aviokompāniju augošā aktivitāte Baltijas valstīs nekādi neietekmē pieprasījumu pēc tūrisma kompāniju sagatavoto gatavo ceļojumu piedāvājumiem. «No vienas puses, patlaban iespējams iegādāties ļoti lētu lidojumu uz siltajām zemēm,» skaidro Paļgovs. «Taču, tiklīdz cilvēks sāk meklēt labu viesnīcu, tā viņa atpūta no budžeta klases kļūst par normālu izmaksu atpūtu. Izvēloties labu viesnīcu un to pašam rezervējot, faktiski ceļojuma izmaksas kļūst tādas pašas kā iegādājoties tūrisma aģentūras sagatavotu ceļojumu. Turklāt, neņemot vērā pārbraucienu izmaksas valstī. Tāda veida brīvdienas vairāk ir piemērotas jauniešiem, kuriem komforts un laba viesnīca ir sekundāri faktori,» viņš skaidro.