Prognoze: Septembrī gada inflācija sasniegusi 3,4%

Lielākā ietekme uz patēriņu cenām Latvijā septembrī atkal būs bijusi no pasaules naftas cenu svārstībām, kas no aptuveni 46-47 ASV dolāru par barelu augusta vidū pieauga līdz gandrīz 52 dolāriem septembra beigās. Vienlaikus šajā periodā nedaudz samazinājās arī eiro kursa pret ASV dolāru, kas vēl pastiprināja pasaules naftas cenu kāpuma ietekmi uz inflāciju Latvijā. Līdz ar to degvielas cenas Latvijā septembrī būs kāpušas par aptuveni 4%.

Bez naftas cenu pieauguma septembrī gaidāms arī sezonāls apģērbu kāpums, savukārt pārtikas cenās septembrī būtiskas pārmaiņas nebūs notikušas un arī pasaulē kopumā pārtikas cenas pēdējos mēnešos ir bijušas diezgan stabilas. Papildus tam septembrī turpinās augt pakalpojumu cenas, un šobrīd šķiet, ka straujais algu kāpums ar vien vairāk spiež uzņēmējus domāt par cenu palielināšanu savām precēm un pakalpojumiem. Tomēr nākošajos mēnešos inflācija Latvijā varētu pakāpeniski mazināties un gada beigās tā vārētu noslīdēt līdz aptuveni 2%, jo pasaules pārtikas un naftas cenas kopumā ir stabilizējušās. Līdz ar to gada inflācija Latvijā šogad varētu sasniegt 2,9%, savukārt nākamgad patēriņa cenu kāpumu veicinās akcīzes nodokļa kāpums degvielai, alkoholam un tabakas izstrādājumiem, tādēļ arī nākamgad inflācija Latvijā varētu būt 2,7-2,9% līmenī.