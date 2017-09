AirBaltic no Boeing un Bombardier strīda nebaidās

Tādu atbildi uz DB jautājumu par Ziemeļamerikas ražotāju kašķi sniedza AirBaltic. Uzņēmums atzīmē, ka jauno lidmašīnu darbības rādītāji un to ekspluatācija līdz šim bijusi sekmīga, līdz ar ko AirBaltic uzticība CSeries programmai saglabājas augstā līmenī.

Amerikāņu ražotāja sūdzības par kanādiešu konkurentu nule kā likušas ASV Tirdzniecības departamentam piemērot 219,6% kompensācijas maksājumu CS100 lidaparātu pārdošanas darījumam ASV lidsabiedrībai Delta Air Lines, vēsta ārvalstu mediji. Departaments sākotnēji konstatējis, ka Bombardier guvis nepamatotu labumu no valdības subsīdijām. Šis amerikāņu prejudiciālais nolēmums ir trieciens Monreālā bāzētās kompānijas izredzēm uzvarēt strīdā ar amerikāņu konkurentu Boeing, taču tarifi stāsies spēkā vienīgi tad, ja tos nākamgad apstiprinās ASV Starptautiskās tirdzniecības komisija. Amerikāņu lēmums draud palielināt spriedzi starp ASV un tās sabiedrotajiem Kanādu un Lielbritāniju.

Pēc AirBaltic, kuras rīcībā jau ir septiņas no 20 pasūtītajām CS300, teiktā, jaunās lidmašīnas demonstrējušas augstu darbības līmeni, degvielas ekonomiju un ērtības gan pasažieriem, gan apkalpei. Lidaparāti patērē par 21% mazāk degvielas kā līdzšinējā airBaltic flote. Vidēji katra lidmašīna nedēļā nolido no 85 līdz pat 95 stundām. Iecerēts, ka flotes modernizācijas nākamajā fāzē tiks pasūtītas vēl vismaz 14 Bombardier CSeries lidmašīnas, kas aizvietotu Q400 NextGen. Šobrīd AirBaltic gan vēl turpina sarunas ar ražotāju par līguma detaļām. Plānots, ka līdz šā gada beigām aviosabiedrības flotē būs 31 lidaparāts, bet līdz 2021. gadam to skaits pieaugs līdz 34. Kopumā airBaltic ar CS300 ir pārvadājusi vairāk nekā 400 000 pasažierus, un šobrīd katrs ceturtais airBaltic pasažieris lido ar CS300 gaisa kuģi.

Rakstu par ASV un Kanādas ražotāju strīdu lasiet šodien laikrakstā Dienas Bizness.