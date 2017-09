AmberStone Group reģistrē uzņēmumu, kas nodarbosies ar jūras kravu pārvadājumiem

Komercreģistrā ir ierakstīta holdingkompānijai AS AmberStone Group 100% piederoša sabiedrība SIA MV Bon Vivant, kuras pamatdarbības veids būs jūras kravu pārvadājumi, liecina ABLV Bank paziņojums Nasdaq Riga.

Jaunās sabiedrības pamatkapitāls ir 286 000 eiro. Attiecīgi ABLV Bank ir ieguvusi netiešu būtisku līdzdalību MV Bon Vivant, SIA caur AS AmberStone Group kurā ABLV Bank pieder 24,28% akciju..

AS ABLV Bank ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

AS AmberStone Group ir 2013. gadā dibināta holdingkompānija, kura pārvalda savas meitas un asociētās sabiedrības dažādās nozarēs. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas un asociēto sabiedrību darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana.

AmberStone Group ir 103 akcionāri, no kuriem lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 24,28% holdingkompānijas akciju. Holdingkompānijai pieder 75% Vaiņode Agro Holding, SIA; 60% Orto klīnika, SIA; 22,66% Grindeks, AS; 100% ASG 1, SIA; 90% ASG 2, SIA; 100% ASG 3, SIA; 100% AmberBirch, SIA; 100% AmberStone Hotels, SIA .