Atdzimst ideja par pasažieru pārvadājumiem dzelzceļa līnijā uz Bolderāju

Optimistiskas aplēses liecina, ka tas varētu notikt tuvāko gadu laikā, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Dzelzceļa sliedes Bolderājas virzienā izbūvētas jau sen, tomēr pasažieru pārvadāšanai tās netiek izmantotas jau ļoti ilgi, arī sākotnēji dzelzceļa līnija no Rīgas uz Bolderāju būvēta, lai varētu ērtāk nogādāt uz galvaspilsētu preces no ostas. Idejas šos pārvadājumus atsākt bijušas vairākkārt, arī tagad visas iesaistītās puses šādas līnijas izveidi atzīst par perspektīvu. Pašvaldības uzņēmums SIA Rīgas satiksme ir pasūtījis projekta priekšizpēti, bet tās rezultāti šobrīd vēl nav zināmi. Uz jautājumu, vai šādas līnijas izveide neatņems pasažierus 3. autobusa maršrutam, SIA Rīgas satiksme pārstāvis Viktors Zaķis skaidro: «Šāda projekta realizācija noteikti atņems pasažierus 3. autobusa maršrutam, un šajā gadījumā tas ir jāuztver kā ļoti pozitīvs pavērsiens gan no pasažieru viedokļa, jo būs iespējams Rīgas centrā nokļūt ātrāk, komfortablāk, gan no pārvadātāja viedokļa, kam neradīsies pārslodzes ar pasažieriem sastrēguma stundās un būs iespējams pat samazināt izdevumus 3. autobusa maršrutā.» Tomēr viņš piebilst, ka šobrīd norit tikai priekšizpētes stadija un projekta realizācija nav pat uzsākta, lai runātu par šāda vilciena maršruta izveidi.

