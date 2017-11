Nojaukto sliežu stāstam posmā Mažeiķi–Reņģe iespējams turpinājums – konkurences kropļošanu no Lietuvas puses saskata arī citā gadījumā, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Nesen Eiropas Komisija uzlika Lietuvas dzelzceļam sodu 28 miljonu eiro apmērā par to, ka uzņēmums, likvidējot sliežu ceļu, kas savieno Lietuvu un Latviju, ir pārkāpis Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu, kurā ir paredzēts dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums. EK lēmumā ir paredzēts ne tikai naudas sods, bet arī prasība «izbeigt pārkāpumu un atturēties no jebkādiem pasākumiem, kam ir tāds pats vai līdzvērtīgs mērķis vai iedarbība». Latvijas tranzīta nozares pārstāvji laikrakstam pauž bažas, ka līdzīga darbība varētu būt iespējamā šķērssubsīdiju piemērošana, kas ļauj uzturēt mākslīgi zemus Lietuvas dzelzceļa tarifus uz Klaipēdas ostu, ar šādu negodīgu paņēmienu izslēdzot no konkurences Latvijas ostas.

«Konkurences kropļošanas jautājums Lietuvā ir tas, ko pēc EK lēmuma nojaukto sliežu lietā varētu paskatīties vēl tālāk. Mēs ar bažām esam sekojuši līdzi Lietuvas uzvedībai tranzīta politikā, kurā ir redzami būtiski paradoksi. Krietni lielāks attālums līdz Klaipēdai mēdz būt lētāks nekā līdz Rīgai,» saka a/s Baltijas tranzīta serviss valdes priekšsēdētājs Ivars Sormulis.

Lietuvas dzelzceļa vadītājs Mantas Bartuška atbildē laikrakstam Dienas Bizness to noliedz, apgalvojot, ka «likme uz Klaipēdas ostu nav zemāka par likmi uz Latvijas–Lietuvas robežu» un ka «Lietuvas dzelzceļš pastāvīgi samazina cenas uz Kaļiņingradu, tādēļ ir nepareizi teikt, ka Kaļiņingradas virziens kompensē virzienu uz Klaipēdu».

Tomēr zināmas bažas par šķērssubsīdijām Lietuvā apliecina Latvijas Tranzīta Biznesa asociācijas (LTBA) iniciētais pētījums par Lietuvas dzelzceļa piemērotajiem tarifiem, ko veica zvērinātu advokātu birojs Kronbergs, Čukste&Derling jau 2015. gadā.

Arī nesenais Lietuvas premjera Sauļus Skverneļa publiskais paziņojums, ka Lietuva piedāvājusi Polijas koncernam PKN Orlen labvēlīgus pārvadājumu tarifus apmaiņā pret to, ka netiktu atjaunots Mažeiķu–Reņģes dzelzceļa posms, no jauna ir radījis vecās aizdomas, ka Lietuvas valdība tomēr iejaucas tarifu politikā, ieskaitot šo jautājumu par šķērssubsīdijām, laikrakstam atzīst VAS Latvijas dzelzceļš viceprezidents Aivars Strakšas.

