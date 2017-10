DAF – kravas automašīnas iespējams salikt pēc LEGO principa

Oktobrī kravas automašīnu ražotājs DAF Trucks Barselonā prezentēja jauno LF kravas automašīnu sēriju (pilna masa no 7,5 līdz 19 tonnām), kā arī uzlabotos kravas automašīnu CF un XF modeļus, kurus pirmo reizi tirgum kompānija parādīja šā gada pavasarī.

Raksts tapis sadarbībā ar DAF

Liels pieprasījums pēc pilsētas kravas automašīnām LF tiek gaidīts Nīderlandē, Vācijā, Lielbritānijā un Ungārijā. Nākamajā gadā tiek plānots saražot vairāk nekā 11 000 DAF LF sērijas kravas automašīnu. Savukārt šajā gadā uzņēmums plāno pārdot 10 500 kravas automašīnu. Vislielākais pieprasījums starp DAF kravas automašīnām, tajā skaitā Latvijā, ir pēc XF sērijas modeļiem, kas ir šī segmenta etalons tālu maršrutu pieveikšanai. Šīs kravas automašīnas aprīkotas ar lielu dzīvojamo platību, darba un bagāžas telpu salonā. DAF XF ir labākās guļamvietas nozarē, un sēdvietas vadītājam nodrošina maksimālu komfortu automašīnas vadīšanai.

DAF XF tirgū sevi pieteicis kā sērija ar zemām ekspluatācijas izmaksām un augstu uzticamību. Ražotāja devīze ir – mazāks vilcēja svars, vairāk kravas, un dzinēja izgatavotājiem izdevies samazināt pilnu 4x2 vilcēja svaru par 100 kilogramiem, kas ļauj ietaupīt 600 eiro gadā uz katru kravas automašīnu, savukārt 6x2 vilcējam svara samazinājums ir 130 kilogrami, kas attiecīgi pievienoti kravas ietilpībai. Rezultātā vilcēju servisa apkalpošanas intervāls ir palielinājies līdz 200 000 kilometru, kas uz katru kravas automašīnu ļauj ietaupīt 250 eiro gadā, bet DAF Connect parka vadības sistēma nodrošina ietaupījumu 1300 eiro gadā uz katru automašīnu. Lai samazinātu degvielas patēriņu, ir uzlabota vilcēja aerodinamika, jo, pateicoties priekšējā radiatora režģa vārstiem, samazināta gaisa pretestība.

Kompānija prezentējusi arī CF un XF sēriju vairākasu versiju, kas papildināta ar jaunām papildu asīm ar elektrohidraulisko kontroli, divām vadošajām asīm, kā arī vieglāku šasiju betonmaisītājiem. Jaunās versijas ražošana tiks sākta novembrī. Kravas automašīna tagad ir kļuvušas daudz vieglākas, bet degvielas patēriņš – daudz mazāks. Uzsvars turpmākajā DAF vilcēju attīstībā tiek likts uz ergonomiju, drošību un kabīnes komforta paaugstināšanu. Savukārt dizaina ziņā pievilcīga ir arī plāksnīte ar logo, kas iebūvēta XF kabīnē, kā arī izvietota uz bampera – tās ir ne tikai skaistas, bet arī atgādina, ka braucat ar DAF!

Vienlaikus uzņēmums ir veicis virkni vadošās transmisijas uzlabojumu. Jauno CF un XF standarta komplektācijā ietilpst jaunākās paaudzes automātiskās transmisijas kārbas Traxon. Uzlabota PACCAR MX gaisa padeves sistēma dzinējā, optimizēts degšanas process, uzlabota dzinēja siltumefektivitāte. Atjaunotajā dzinēju līnijā uzsvars likts uz apgriezienu skaita samazināšanu – dzinējiem PACCAR MX-11 un MX-13 pie mazākiem apgriezieniem palielināts maksimālais griezes moments, sasniedzot 900 apgriezienus minūtē. Uzlabotais griezes moments palīdz labāk vadīt transportlīdzekli, un jaunu dzinēju dēļ degvielas izdevumi samazināti par 3%. Starp citu, pateicoties EcoRoll funkcijas izmantošanai, kravas automašīna spēj no kalna braukt, maksimāli izmantojot tās inerci. Ļoti ērti ir izmantot motora bremzi MX Engine Brake un ZF Intrader – ierīci, kas samazina transportlīdzekļa ātrumu, neizmantojot galveno bremžu sistēmu, braucot lejup pa kalnu vai stāvām un garām nogāzēm.

Jaunie DAF CF un XF ir aprīkoti ar automātisko klimata kontroles sistēmu HVAC, kas patērē mazāk enerģijas, atdzesējot gaisu nepieciešamajā temperatūrā, taču tajā pašā laikā nejauc auksto un karsto gaisu. Tāpat izveidota efektīva apsildes sistēma, kas izmanto pārpalikušo dzinēja siltumu. Vērts atzīmēt arī jauno kabīnes apgaismes vadības paneli, kas ļauj regulēt apgaismojuma intensitāti, tāpat vadītājs nepieciešamās pogas var pielāgot pēc saviem ieskatiem, mainot to atrašanās vietas.

Vadītājam tiek sniegta arī visaptveroša informācija par degvielas patēriņu, pareizas bremzēšanas iespējām, tāpat pieejami dati par spiedienu riepās, no kura atkarīgs riepu nodilums un degvielas patēriņš. Pēc DAF Trucks datiem, 90% visu kravas automašīnu ceļa negadījumu iemesls ir cilvēciskais faktors, nevis transportlīdzekļa darbības traucējumi. Jaunajiem CF un XF modeļiem ir uzlabots skats pa priekšējo logu vadītāja sektorā, kas neapšaubāmi uzlabo automašīnas vadīšanas drošību; priekšējo lukturu pagrieziena gaismas uzlabo redzamību, bet uzlabotā adaptīvās kruīza kontroles sistēma avārijas gadījumā maksimāli palielina kravas automašīnas vadītāja drošību.

«Runājot par kravas automašīnas cenu priekšrocībām, citu zīmolu transportlīdzekļi, piemēram, Scania, ir dārgāks nekā DAF, turklāt DAF vienlaikus nodrošina klientu ar lielisku un pārbaudītu produktu, tajā pašā laikā piedāvājot pievilcīgu cenu. Klientam ne tikai jābrauc ar šo automašīnu, bet vienlaikus jāpelna ar to. Iegādājoties jaunu kravas automašīnu, viens no galvenajiem faktoriem ir maksimālais tās darbības laiks, tādēļ ļoti svarīgi, lai kravas automašīna patiešām strādā droši un nelūst, nevis stāv izjaukta servisā, kas faktiski nozīmē ieguldīto līdzekļu zaudēšanu. DAF var garantēt tieši šādu drošību un uzticamību, kas pārbaudīta, veicot testus miljoniem kilometru. Mēs zinām visu par mūsu kravas automašīnām,» stāsta DAF Trucks kravas automašīnu testēšanas direktors Rauls Vijnands (Raoul Wijnands), uzsverot, ka degvielas patēriņš uz vienu kilometru ir DAF izdevīgākais piedāvājums, jo kompānija samazinājusi degvielas patēriņu par 7%, kas nodrošina 3000 eiro ietaupījumu uz katru kravas automašīnu.

Vērts atzīmēt, ka klients var veidot pats savu DAF kravas automašīnu pēc LEGO principa – izvēlēties tieši to kravas automašīnas komplektāciju, kura nepieciešama tieši viņam, izvēloties no tūkstošiem pieejamo iespēju. Pasūtījuma piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā aprīkojuma, taču tas sasniedz tikai 6–10 nedēļas. Tāpat automašīnai iespējams izvēlēties jebkuru krāsu. Saskaņā ar Marka A. Bloma teikto, visbiežāk klienti izvēlas baltu krāsu. Uz baltās krāsas vislabāk ir redzams kompānijas logo. Par DAF logo krāsu kompānija izmanto toni Jamaika blue ar metālikas efektu.

«Patlaban ražošana norit pilnā sparā, un mēs esam pietuvojušies ražošanas kapacitātes limitam – DAF pašreiz ražo gandrīz 220 kravas automašīnu dienā, kas ir par 20 automašīnām dienā vairāk nekā pavasarī, un ražot vairāk mēs pagaidām neplānojam, jo tas var palielināt klientu gaidīšanas laiku,» uzsver R. Vijnands. Tajā pašā laikā viņš norāda, ka nepieciešamības gadījumā ražošanas apjomus var palielināt līdz 240 automašīnām dienā, taču, lai vēl vairāk palielinātu apjomus, ir nepieciešamas lielas investīcijas, turklāt palielinās gan ražošanas prasības, gan izdevumi – nepieciešams vairāk personāla, līdz ar to – vairāk jāiegulda apmācības.

«Personāla apmācība prasa papildu investīcijas, bet pieprasījums tirgū nav vienmērīgs, līdz ar to ir nepieciešams līdzsvars starp ražošanas pieaugumu un papildu ieguldījumiem. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka izaugsme būs ilga,» apstiprina DAF Trucks N.V. reģionālais pārdošanas menedžeris Marks A. Bloms (Marc A. Blom). Uz jautājumu, vai nevajadzētu ieguldīt vairāk līdzekļu ražošanas automatizācijā, viņš atbildēja, ka tūkstošiem dažādu komplektāciju ir pārāk sarežģīti automatizēt.

DAF katru gadu investē ražošanas attīstībā, un patlaban kompānija paplašina kravas automašīnu krāsošanas rūpnīcu Beļģijā, Vesterlo – modernākajā šāda veida ražotnē pasaulē. Ražotne, kuras būvniecībā ieguldīti 100 miljoni eiro, darbu sāks šā gada beigās. Patlaban DAF ir trīs rūpnīcas Eiropā – Eidhovenā Nīderlandē, kur tiek ražotas CF un XF sērijas automašīnas, Leilandē Lielbritānijā, kur tiek ražotas LF sērijas automašīnas, kā arī CF un XF automašīnas, kas paredzētas braukšanai pa kreiso ceļa pusi, savukārt rūpnīcā Vesterlo ražo kabīnes un asis. DAF ir rūpnīcas arī Taivanā un Brazīlijā, kas paredzētas vietējam tirgum.

Eiropa kompānijai aizvien ir svarīgākais tirgus, sacīja M. Bloms. Vislielākie pārdošanas apjomi ir Nīderlandē, Lielbritānijā, Polijā, Ungārijā un Čehijā. Ļoti spēcīgas pozīcijas kompānijai ir Vācijā, kur jau daudzus gadus DAF ir līderis kravas automašīnu importā. Baltijas tirgū starp kravas automašīnu ražotājiem ir ļoti asa konkurence, taču tajā pašā laikā DAF pārdošanas rezultāti uzrāda stabilu izaugsmi, turklāt prognozes par EURO-6 standarta modeļu, kas uzlabo degvielas patēriņa rādītājus, tirdzniecību, ir pozitīvas. Vairāk informācijas par kravas automašīnām DAF iespējams atrast mājaslapā daf.lv vai SIA Centrako – DAF Trucks oficiālā pārstāvja Latvijā. SIA Centrako birojs Rīgā atrodas Siltuma ielā 5.