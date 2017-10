FOTO: Liepājā remontdarbi rada sastrēgumus

«Sastrēgumi ir neizbēgami, jo Tramvaja tilts ir galvenā pilsētas «satiksmes artērija». Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi apdomāt, kā pārvietoties – iespējams, atstāt automašīnas mājās un braukt ar sabiedrisko transportu vai iespējami pārvirzīt savus ikdienas maršrutus uz Jauno tiltu, kā arī ieplānot papildu laiku ceļā,» iesaka Liepājas dome.

Satiksmei uz Tramvaja tilta ir atvērta tikai viena josla un pa to var pārvietoties virzienā no Jaunliepājas uz centru. Savukārt virzienā no centra uz Jaunliepāju var izbraukt tikai pa Jauno tiltu, kur saglabāta divvirzienu transporta kustība. Lielā ielā turpmāk būs vienvirziena satiksme – uz Tramvaja tiltu, līdz Jūras ielai.

Pēc remontdarbiem Liepājā varēs lietot zemās grīdas tramvaja vagonus.