FOTO: Smagās industriālās tehnikas vadītāji sacensībās demonstrē izveicību

Uzdevumos dalībnieki izmēģināja tehnikas vienības, ar kurām ikdienā nav iespējas darboties. Operatoriem bija jāizmanto savas zināšanas un uzkrātā pieredze, lai veiksmīgi tiktu galā ar nestandarta uzdevumiem – pārbīdītu nelielus priekšmetus, uzbūvētu riepu torni, pārceltu ūdens spaini un spēlētu strītbolu ar milzīgu industriālo tehniku. Šie uzdevumi vizualizē profesijas nopietno un vienlaicīgi izsmalcināto dabu.

Sacensībās kopumā piedalījās 60 operatori no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Šogad ar vislabāko rezultātu un spēcīgāko sniegumu visu sacensību garumā uzvaru guva Normunds Švābs no Conexus Baltic Grid (Latvija), Ainer Aksiim no Kopasellid OÜ (Igaunija) un Edvinas Jakavicius no UAB Raguvile (Lietuva).