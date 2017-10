Girteka Logistics atradusi risinājumu šoferu trūkumam

Šis ir risinājums šoferu trūkumam, ar ko saskaras transporta kompānijas, par pērn uzbūvēto šoferu akadēmiju saka Kristians Kāss Mortensens, kas Girteka Logistics (GL) attbild par sabiedriskajām attiecībām un lielākajiem kompānijas klientiem. Tas, kā GL izturas pret saviem šoferiem, neesot ierasts industrijas standarts, turklāt citām kompānijām Eiropā nav tik labu šoferiem paredzētu telpu. Ap 10 milj. eiro vērtajā ēkā ir gan biroju telpas darbiniekiem, gan apmācību, atpūtas, virtuves, dušu telpas šoferiem, gan iespēja izmazgāt un izžāvēt darba drēbes pēc reisa uz kompānijas rēķina.

Dienā, kad Dienas Bizness apmeklēja Šauļus, darbā pieteikties bija atnākuši seši šoferi, savukārt vienā no telpām apmācības notika krievu valodā, kas liek domāt, ka tie bija potenciālie šoferi no Ukrainas, Baltkrievijas un, iespējams, arī Latvijas. GL darbā pieņemot tikai tos, kam jau ir pieredze, un papildu apmāca, kā braukt ekonomiski, izvairīties no negadījumiem vai apieties ar refrižeratoru. Pēc viņa teiktā, GL netiek īstenota industrijā ierastā prakse piestādīt šoferiem rēķinu, piemēram, par auto skrāpējumiem u. tml. lietām. Patlaban kompānijai ir ap 7000 šoferu. GL aplēsusi, ka kompānijas darbinieku mainības rādītājs ir par 20% labāks nekā konkurentiem. Ieguvums no tā, ka šoferiem tiek nodrošināta apmācība, labi darba apstākļi, jaunas mašīnas un labas algas (ienākumi esot vismaz 2000 eiro uz rokas, bet Skandināvijas virzienā vairāk) ir tas, ka katru gadu no jauna nav jāpieņem darbā 1500 šoferi. Vizuāli GL vadītāji izskatījās jaunāki (ap 35 gadiem) nekā Latvijā, kur kompānijas sūdzas par jaunās paaudzes neieinteresētību kļūt par tālbraucējiem. Katram GL šoferim ir par viņu atbildīgais vadītājs, kura pārziņā ir ap 30 šoferu. DB vizītes dienā GL uzsvēra savu misiju Mēs rūpējamies (par saviem darbiniekiem, klientiem, sabiedrību), organizējot darbiniekiem, jo īpaši šoferiem, izklaides un saliedēšanās pasākumu. Ik pa brīdim to patraucēja militārās lidmašīnas, kas pacēlās no blakus tieši esošā NATO lidlauka.

Šogad GL nopirkusi vairāk nekā 2000 jaunus Volvo vilcējus, pērn 1000 Mercedes automašīnas, saka K. Mortensens. Parasti pēc 2‒3 gadiem mašīnas tiek pārdotas, un pirktas jaunas. GL ir savs remonta centrs, kurā tiek darīts viss, izņemot garantijas remontus. Citu kompāniju auto te gan netiek apkalpoti. Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, uz puspiekabēm ir norādīti kompānijas kontakti, un jebkurš var sūtīt e-pastā iebildumus vai ierosinājumus, operatīvi saņemot atbildi no K. Mortensena. Ne ar zagļiem, ne bēgļiem kompānijai problēmu neesot īpaši izturīgas slēdzenes mehānisma dēļ, kas neļauj iekļūt treilerī, savukārt tentos iestrādāts metāla režģis, kas apgrūtina to sagriešanu.

Pērn GL ar 432,8 milj. eiro apgrozījumu un 7,9 milj. eiro peļņu bija lielākā transporta kompānija kaimiņvalstī, apgrozījuma ziņā 3,3 reizes apsteidzot sekotāju Vlantana, liecina Verslo Žinios apkopotie dati. Salīdzinājumam – saskaņā ar Lursoft datiem pērn lielāko Latvijas nozares kompāniju apgrozījums bija šāds: SIA LDz Cargo 275,5 milj. eiro, VAS Latvijas dzelzceļš 192,6 milj. eiro, bet lielākajam autopārvadātājam SIA Kreiss 155,6 milj. eiro. Pēc K. Moretensena teiktā, ja mēra pēc kompānijai piederošo vilcēju, treileru un šoferu skaita, tad to kompāniju segmentā, kas veic pilnos kravu pārvadājumus, GL ir pirmā vietā Eiropā. Tirgus daļa Eiropā kopumā gan joprojām ir niecīga lielās konkurences dēļ.

2021. gada pavasarī GL plāno atvērt jaunu centrālo biroju, kas būšot pietiekami plašs, lai kompānijai ar to pietiktu 10‒20 gadiem, esošās biroja telpas Viļņā tiek nomātas. K. Mortensens uzsver, ka GL nav atkarīga no viena vadītāja vai īpašnieka. Kompānija izmanto Lean sistēmu, lai ģenerētu idejas, un darbinieki arī aktīvi piedāvā savus ierosinājumus, sākot ar to, ka vajag vairāk papīra, un, beidzot ar to, kā uzlabot procesus. Darbinieku iesaiste arī notiek tādējādi, ka katru rītu, piemēram, Eiropu apkalpojošo 25 komandu vadītāji pēc ziņojumu izskatīšanas par vakardien un šodien notiekošo 10 minūtes ar savām komandām izrunā visus aktuālos jautājumus, tostarp kā atrisināt radušās problēmas. Ja nav skaidrs, kā problēmu risināt, jautājums uzreiz pēc tam tiek skatīts augstākā līmenī – līdz pat departamentu vadītāju ikrīta sapulcei pie izpilddirektora.

