Graudus grib visi

Slikto laika apstākļu dēļ Latvijā, kā arī austrumu kaimiņvalsts likto šķēršļu dēļ pārkrauto graudu apjomi 10 mēnešu laikā salīdzinājumā ar attiecīgo pērnā gada laika periodu samazinājušies par 15,8% līdz 3,14 milj. t, liecina Satiksmes ministrijas un ostu dati. Katrā ostā situācija gan ir atšķirīga, taču visas ostas un termināļus vieno pieaugošā konkurence. Savukārt VAS Latvijas dzelzceļš meitas kapitālsabiedrības SIA LDz Cargo dati rāda, ka kompānija kopumā 10 mēnešos pārvadājusi 1,32 milj. t graudu, kas ir par 3,6% mazāk nekā pērn. Šajā laika periodā iekšzemes pārvadājumu apjomi auguši par 8% līdz 688,6 tūkst. t, bet caur ostām pārvadāto graudu apjomi sarukuši par 13,6% līdz 588,5 tūkst. t. Pēdējos gados visvairāk graudu pa dzelzceļu pārvadāts 2012. gadā, sasniedzot 2,16 milj. t, bet pērn tika pārvadāts 1,67 milj. t graudu, kas ir par 4,7% mazāk nekā 2015. gada 12 mēnešos.

Rīgas brīvostā pārkrauto graudu apjomi 10 mēnešos ir samazinājušies par 3,4% līdz 974,9 tūkst. t. AS Rīgas ostas elevators valdes priekšsēdētājs Erī Esta gan norāda, ka patlaban terminālī vērojams graudu apjomu pieaugums. Bez sīkākas analīzes šobrīd grūti pateikt, cik daudz graudu ir no Latvijas, cik no Lietuvas ziemeļdaļas. Kaut arī osta nav tā specializējusies kā Liepājā vai Ventspilī, arī Rīgā tiek attīstītas pārkraušanas jaudas, un iespējas šajā segmentā pieaugušas. Lai gan graudu tirgotāji runā par produkcijas kvalitāti, kopumā šajā segmentā situācija ir pozitīva. Sezonas sākumā graudi terminālī pamatā ievesti ar automašīnām, jo ražotājiem bijusi vēlme tos ātri izvest. Savukārt, sezonai ieejot pilnbriedā, arvien vairāk kravu tiek piegādāts pa dzelzceļu no Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes. Drīzumā arī gaidāms graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latvijas ostām, jo kaimiņvalstī piedzīvota rekordraža.



Labības un tās produktu apgrozījuma sarukums par 18,9% līdz 1,86 milj. t skaidrojams ar to, ka pērn oktobrī šajā kravu segmentā tika piedzīvots rekords 430 tūkst. t apmērā, norāda Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Mārketinga un investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš. Kaut arī šogad slikto laika apstākļu dēļ aizkavējusies ražas ievešana un iekraušana kuģos, viņaprāt, 212 tūkst. t pārkarauto graudu pagājušajā mēnesī ir pat ļoti labs sasniegums. Tajā pašā laikā Liepājai jārēķinās, ka konkurence aug un termināļi attīstās gan Rīgā, gan Ventspilī, kur nu var pārkraut dažādu lauksaimniecības produkciju.



Noslēgušies Ventspils Grain Terminal 2. kārtas modernizācijas būvdarbi

Riga Bulk Terminal ostā būvē noliktavas

Visu rakstu Graudus grib visi lasiet ceturtdienas, 16. novembra, laikrakstā Dienas Bizness!