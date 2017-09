Grieķijas lielākā lidsabiedrība sāks lidojumus no Viļņas uz Atēnām

Grieķijas lidsabiedrība Aegean Airlines nākamvasar sāks lidojumus no Viļņas uz Atēnām, paziņojusi triju Lietuvas starptautisko lidostu operatorkompānija Lietuvos oro uostai.

Kā pastāstījusi kompānijas Komercdepartamenta direktore Jūrate Baltrušaitīte, Aegean Airlines lidmašīna Airbus A320 no Lietuvas galvaspilsētas uz Grieķiju izlidos divas reizes nedēļā - trešdienu un sestdienu rītos plkst.3.30. No Atēnām tā dosies ceļā iepriekšējās dienas vakarā 23.30.

Šie reisi sāksies 2.jūnijā un turpināsies līdz 1.oktobrim.

Pēc Baltrušaitītes teiktā, sarunas ar Grieķijas lidsabiedrību par šādu jaunu maršrutu ilgušas trīs gadus.

Līdz šim Aegean Airlines lidojumus no Lietuvas nav veikusi. Tā kļūs par septiņpadsmito aviokompāniju, kas piedāvā regulārus reisus no Viļņas lidostas un uz to.

Aegean Airlines ir Grieķijas lielākā lidsabiedrība.