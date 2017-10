Izšķiršanās par spēli augstākajā līgā

To atzīst vairāki DB aptaujātie eksperti.



Valsts akciju sabiedrības Latvijas Dzelzceļš (LDz) viceprezidents Aivars Strakšas uzskata, ka tieši dzelzceļa elektrifikācijas projekts ir «vitāli svarīgs apmēram miljardu eiro gadā ienesošās tranzīta nozares nākotnei», sakot, ka «projekta sāls ir konkurence par Baltkrievijas kravām starp Latviju un Lietuvu. Tas ir jautājums - vai baltkrievu kravas ies uz Klaipēdu vai uz Rīgu?» Arī kravu īpašnieki pasaulē arvien biežāk pieprasa zaļākus transporta koridorus. Tā viena no pasaulē lielākajiem loģistikas uzņēmumiem DHL Global Forwarding vadītājs Ķīnā Stīvs Jangs (Steve Huang) uzsver, ka «mēs strādāsim tikai ar partneriem un apakšuzņēmējiem, kas atbilst mūsu zaļo koridoru GoGreen prasībām. Tā mēs esam virzījušies uz 2020. gada mērķi, un tas ir veids, kā mēs līdz 2050. gadam sasniegsim nulles emisiju loģistiku». Būtiski, ka LDz šogad ir parakstījis sadarbības līgumu ar DHL Global Forwarding un elektrifikācijas īstenošanai vai tās novilcināšanai var būt nozīmīga loma tālākajā sadarbībā ar šo globālā loģistikas tirgus līderi. Tomēr bažas par elektrifikācijas projektu ir paudusi Baltijas asociācija - transports un loģistika (BATL) prezidente Inga Antāne.

Gaidāmā Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta kopējās izmaksas ir 519 miljoni eiro, no tām 347 miljoni eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2014.-2020.gadu periodā. Elektrificējot Rīgas virzienu, kopumā būtu elektrificēts 30% no kopējā Latvijas dzelzceļa tīkla, Latvijā šobrīd ir elektrificētas tikai 14% no dzelzceļa līnijām, kamēr Eiropā vidēji 55%. Būtiska ir dzelzceļa elektrifikācijas nozīme reģionālajā attīstībā, jo vairāk nekā 300 miljonu investīcijas projekta realizācijas gaitā nonāks Latgales reģionā. «Elektrolokomotīves vilces jauda var būt vairāk nekā divas reizes lielāka par ekvivalentas dīzeļlokomotīves vilces jaudu. Tādējādi elektriskā vilce ir īpaši efektīva smagsvara kravas vilcienu gadījumā. Dīzeļlokomotīvju aizvietošana ar elektrolokomotīvēm ļautu kravu pārvadātājiem samazināt ritošā sastāva ekspluatācijas un enerģijas izmaksas gandrīz 2,5 reizes. Pārvadājumi ilgtermiņā kļūs efektīvāki un iespējami lētāki – elektrības kā enerģijas avota izmaksas pārvadājumos ir lētākas, elektriskā vilce ir lētāka arī apkopē un spēj vilkt smagākus un garākus vilcienu sastāvus. Elektrifikācijas rezultātā dzelzceļa pārvadājumu izmaksas kļūs labāk prognozējamas ilgtermiņā, jo samazināsies atkarība no dīzeļdegvielas cenu svārstībām. Savukārt daudzgadu līgums, kas tiks noslēgts starp LDz un Satiksmes ministriju, ļaus ilgtermiņā plānot dzelzceļa infrastruktūras izmaksas. Stabilākas un zemākas tranzīta koridora izmaksas paaugstinās visas Latvijas tranzīta nozares konkurētspēju,» saka VAS Latvijas Dzelzceļš attīstības direktore Sandra Caune.



