Izsludināts iepirkums Ventspils Dienvidu mola atjaunošanai

Dienvidu mols Ventspilī ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un viesu pastaigu vietām, bet ostai mols ir viena no svarīgākajām hidrobūvēm – dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un sanesumiem. Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie nozīmīgie atjaunošanas darbi Dienvidu molā veikti 90-to gadu vidū, tomēr tik pamatīgu rekonstrukciju, kāda plānota tuvākajā nākotnē, Dienvidu mols nav pieredzējis vismaz 60 gadus.

Būtiskākie plānotie darbi ir mola tetrapodu krāvuma papildināšana, segumu atjaunošana, fasāžu remonts un jauna apgaismojuma izbūve visā mola garumā.

Pretendenti pieteikumus atklātajam konkursam «Dienvidu mola atjaunošana» var iesniegt līdz 2017.gada 2.novembrim.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 «Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana» ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi «Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti».