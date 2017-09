LDz Cargo pāriet uz pilnīgu elektronisko dokumentu apriti dzelzceļa pārvadājumos

Bezpapīru tehnoloģiju ieviešanu iekšzemes satiksmē VAS Latvijas dzelzceļš meitasuzņēmums SIA LDz Cargo sāka vasaras beigās, un e-pavadzīmes izmantošana visa pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas laikā nozīmē, ka viss process, sākot no pavadzīmes noformēšanas nosūtīšanas stacijā un beidzot ar kravas izsniegšanu kravas saņēmējam, notiek elektroniski. Būtiski, ka e-pavadzīme izmantota krautu vagonu sūtījumiem, kur šis process ir sarežģītāks nekā tukšu vagonu sūtījumu noformēšanai, skaidro kompānijā.

Pirmais uzņēmums, kas izmantojis e-pavadzīmi visa procesa laikā, ir AS Dobeles dzirnavnieks, nosūtot kravu no Dobeles uz Ventspili. «E-pavadzīme ir ērtāks, ātrāks un arī lētāks veids kā apstiprināt vagonu pieņemšanu vai nosūtīšanu. Tā vietā, lai dotos uz dzelzceļa staciju atkreditēt pienākošo un izejošo kravu apstiprināšanu, tagad to ērti var izdarīt ar mobilo telefonu,» uzsver AS Dobeles dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

Klientu darbu ar e-pavadzīmju noformēšanu atvieglo tas, ka visas operācijas var veikt jebkurā diennakts laikā, izmantojot dažādas ierīces - gan datorus, gan citas viedierīces.

«Elektronisko dokumentu apriti starp klientu un pārvadātāju SIA LDz Cargo sāka izmantot 2016.gada sākumā. Saņemot pozitīvas atsauksmes no klientiem par Kravu kustības pārvaldības sistēmas (KPS) darbību, šī gada augustā sākta e-pavadzīmes izmantošana krauto vagonu sūtījumiem. Pakalpojums paredz pilnīgu elektronisko informācijas apmaiņu par šiem pārvadājumiem, un klientam nav jādrukā pavadzīme, lai to aiznestu uz kravu terminālu iesniegšanai pārvadāšanai un nav jābrauc uz kravu terminālu, lai saņemtu pavadzīmi papīra veidā. Klients tā vietā ievada datus par sūtījumu pavadzīmes apjomā un nodot tos pārvadātājam KPS sistēmā. Pārvadātājs veic nepieciešamās operācijas ar šo sūtījumu savās informācijas sistēmās, pieņem to pārvadāšanai un nodot tālāk galastacijai. Galastacijā, kad klientam tiek paziņots par kravas, vairs nav nepieciešamības doties uz terminālu, jo informāciju par kravas saņemšanu var ievadīt sistēmā,» informē uzņēmumā.

Izmantojot elektroniskās pavadzīmes, SIA LDz Cargo nodrošina tukšu vagonu sūtīšanu uz Krieviju un tukšu vagonu saņemšanai no Krievijas. Plānots, ka šoruden e-pavadzīmes sāks izmantot kravu satiksmē ar Baltkrieviju, kā arī notiek sarunas ar Igauniju un Lietuvu par bezpapīru tehnoloģijas izmantošanu.

VAS Latvijas dzelzceļš ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna Latvijas dzelzceļš valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDZ CARGO, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA LDZ infrastruktūra, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA LDZ ritošā sastāva serviss, apsardzes uzņēmums SIA LDZ apsardze, kā arī loģistikas uzņēmums SIA LDZ Loģistika.