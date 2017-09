Loģistikas nozare visā pasaulē piedzīvo kvalificēta darbaspēka trūkumu. Tas secināts Pasaules Bankas (PB) nesen publicētajā ziņojumā Loģistikas kompetences, prasmes un apmācība.

Lai gan Latvija pētījumā atsevišķi nav apskatīta, tajā minētie secinājumi saskan ar nozares speciālistu teikto. Loģistikas kompānijas jau gadiem pašas apmāca savus darbiniekus, jo izglītības iestāžu programmu saturs uzņēmumu reālajām vajadzībām īsti neatbilst, norāda Latvijas Loģistikas asociācijas (LLA) vadītājs Normunds Krūmiņš. Mācību iestādes, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), gan ir sadarbojušās ar LLA atsevišķos mācību priekšmetos. Kā risinājumu viņš redz, ka uzņēmēju organizācijas novirzītu daļu līdzekļu atsevišķu kursu organizēšanai, lekcijām piesaistot loģistikas profesionāļus. Savukārt Rietumeiropā universitāšu pētniekus motivē iespēja piesaistīt ES fondus konkrētiem mērķiem, sadarbojoties biznesa un akadēmiskajai videi.

SIA Schenker saskaras ar to, ka darba tirgū pietrūkst zinošu un profesionālu darbinieku, norāda uzņēmuma Personāldaļas vadītāja Antra Baumane. Profesionāla loģistika Latvijā ir jauna, līdz ar to pietrūkst vidējās paaudzes, kuru varētu iesaistīt loģistikas uzņēmumos. Viens no iemesliem tam ir angļu valodas nepārzināšana. Kompānija sadarbojas ar augstskolām un potenciālajiem darbiniekiem nodrošina prakses iespējas. Pēc viņas teiktā, lai gan Latvijā ir iespējas apgūt loģistikas darbinieka kvalifikāciju gan profesionālajās skolās, gan kursos, gan augstskolās, bieži vien zināšanu apjoms ir vispārīgs un pietrūkst specifisko zināšanu.

Visu rakstu Loģistikā trūkst kvalificēta darbaspēka lasiet 14. septembra laikrakstā Dienas Bizness.