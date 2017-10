Maksātnespējas dēļ pārtrauc reisus britu aviokompānija Monarch

Lielbritānijas aviokompānija Monarch Airlines (Monarch) ir kļuvusi maksātnespējīga un no pirmdienas pārtraukusi visus reisus, tāpēc valsts Civilās aviācijas pārvalde uzņēmusies rūpes par to, lai no nogādātu mājās apmēram 110 000 Monarch pasažieru.