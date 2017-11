Omniva ienākumi trešajā ceturksnī sasniedz 74,2 miljonus eiro

Omniva deviņu mēnešu ieņēmumi 2017. gadā ir 74,2 miljoni eiro, kas nozīmē 16% pieaugumu salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn, kad ieņēmumi bija 63,7 miljoni eiro, informē uzņēmumā.

«Pasta sūtījumu biznesa sezonālo raksturu dēļ, mūsu trešā ceturkšņa apjomi parasti ir salīdzinoši nelieli gan starptautisko sūtījumu, gan Baltijas sūtījumu apjomu ziņā, bet šogad sūtījumu apjomi ir turpinājuši palielināties», secina Omniva valdes priekšsēdētājs Jona Saluvērs (Joona Saluveer).

Pēc viņa teiktā, trešā ceturkšņa beigas visizteiktāk raksturo e -komercijas sūtījumu apjoma pieaugums, jo šogad sūtījumu pieaugumu Omniva piedzīvoja salīdzinoši ātrāk nekā citus gadus. «Parasti pirmie sezonālie apjomi mūs sasniedz oktobra vidū, bet šogad sūtījumu skaits sāka pieaugt jau septembra otrajā pusē, kad sūtījumu daudzumu jau varēja pielīdzināt pērnā gada Ziemassvētku perioda apjomam,» stāsta Saluvērs.

Baltijas sūtījumu bizness ir kļuvis par uzņēmējdarbības jomu, kas veido lielāko daļu pārdošanas ieņēmumu – 33,6% no uzņēmuma kopējiem pārdošanas ieņēmumiem. Sūtījumu bizness Baltijā ir piedzīvojis izaugsmi pateicoties straujajam sūtījumu pieaugumam Latvijā un Lietuvā, kur apjomi ir pieauguši attiecīgi par 61% un 26% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmajiem deviņiem mēnešiem.

Infoloģistikas bizness un starptautisko sūtījumu bizness pirmajos deviņos mēnešos ir piedzīvojis visstraujāko izaugsmi, sasniedzot attiecīgi 36% un 43% izaugsmi. Pateicoties straujajai un stabilajai izaugsmei, starptautisko sūtījumu bizness veido gandrīz trešdaļu no Omniva apgrozījuma. Deviņu mēnešu pārdošanas ieņēmumi no starptautisko sūtījumu biznesa 2016. gadā veidoja aptuveni 26% no kopējiem pārdošanas ieņēmumiem. Pirmajos deviņos 2017. gada mēnešos šis rādītājs jau bija 31%.

Atsaucoties uz Saluvēra teikto, gan uzņēmuma Baltijas sūtījumu biznesa, gan starptautisko sūtījumu biznesa rezultāti apliecina, ka stratēģija sākotnēji ieiet Baltijas tirgū un tikai pēc tam globālajā loģistikas tirgū bija pareizs lēmums. «7-8 gadu laikā Ķīnas e – komercijas sūtījumu apjoms sasniegs aptuveni 1 miljardu sūtījumu dienā. Tas nozīmē, ka uz katru cilvēku pasaulē tiek rēķināts viens sūtījums nedēļā, un Omniva plāno kļūt par daļu no šī biznesa,» stāsta Saluvērs.

2017. gada trešajā ceturksnī divi no uzņēmuma stratēģiskajiem projektiem ir piedzīvojuši nozīmīgus pavērsienus. Tika noslēgts līgums par jauna loģistikas centra būvniecību ar būvniecības sabiedrību Eventus Ehitus un Nordecon Betoon (NOBE), kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā, un pēc šī līguma noslēgšanas tika uzsākti būvniecības darbi. Plānotajā loģistikas centrā, kas būs aptuveni 13 tūkstošu kvadrātmetru plašs un kas būs vismodernākais loģistikas centrs Baltijas reģionā, tiks veikta visu sūtījumu un vēstuļu, kas nosūtīti Igaunijas teritorijā, no un uz Igauniju, apstrāde. Jaunā loģistikas centra būvniecība ir uzņēmuma Omniva vislielākais ieguldījums, kura kopējās izmaksas ir 17,2 miljoni eiro (ieskaitot šķirošanas tehnoloģiju). Jaunais loģistikas centrs tiks pabeigts 2018. gada rudenī.

Pēc starptautiskā iepirkuma pakomātiem noslēgšanās Omniva noslēdza līgumus ar trim pakomātu piegādātājiem (Igaunijas uzņēmumu Cleveron, Austrijas uzņēmumu Keba un Ķīnas uzņēmumu Hivebox). Piecu gadu laikā uzņēmums ieguldīs vairāk nekā 20 miljonus eiro pakomātu tīkla paplašināšanai Baltijā.