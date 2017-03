Peru aizdegusies lidmašīna ar 141 cilvēku

Otrdien pēc avārijas nosēšanās Peru vidienes pilsētā Hauhā aizdegusies lidmašīna, kurā atradies 141 cilvēks, vēsta vietējie mediji.

Negadījumā neviens cilvēks nav gājis bojā, tā kā pasažieri paspējuši laicīgi pamest lidmašīnu Boeing 737, vēsta laikraksts El Comercio, kas tīmeklī publicējis dramatiskā incidenta videoierakstu.

Negadījumā vairāki cilvēki guvuši vieglus savainojumus.

Video redzams, kā cilvēki skrien prom no lidsabiedrības Peruvian Airlines lidmašīnas, kas, kā šķiet, noskrējusi no skrejceļa un kurai salūzis spārns. No zemes aiz lidmašīnas paceļas liesmas un dūmi.

Liecinieki apgalvo, ka stiprajā vējā pilots zaudējis kontroli pār lidmašīnu, citi savukārt skaidro, ka aizdegšanos izraisījis riepas sprādziens.

Negadījums noticis ap plkst.17 pēc vietējā laika (pusnaktī pēc Latvijas laika).

Lidmašīna veikusi īpašu reisu no Limas uz Hauhu, kas atrodas 260 kilometrus uz rietumiem no galvaspilsētas. Lielo plūdu dēļ, kādi šajā reģionā nebija pieredzēti vairākas desmitgades, Hauha vairākas nedēļas bijusi nošķirta no ārpasaules.