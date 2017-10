Primera Air šogad plāno apkalpot vienu miljonu pasažieru

Turpinot iepriekšējo gadu augšupeju, uzņēmuma kopējie ienākumi šī gada pirmajos astoņos mēnešos pieauguši par 16,3% un palielinājušies arī kompānijas ieņēmumi uz vienu sēdvietas kilometru (RASK) par 12,1%, salīdzinot ar tādu pašu laika posmu pērn. Savukārt ieņēmumi no pasažieru iegādātajiem papildu produktiem un pakalpojumiem pieauguši par 3,11%, sasniedzot ļoti labu rādītāju – 9,36 miljonus eiro.

«Mēs esam lepni un gandarīti par izcilajiem mūsu aviokompānijas finanšu rādītājiem un pārvadāto pasažieru skaitu pieaugumu. Mūsu pieņemtie lēmumi un 2016. gadā uzsāktie projekti uzrāda lieliskus rezultātus: esam uzlabojuši savu piedāvājumu, ieviešot biļešu klases Eiropas lidojumiem, slēdzām nerentablus maršrutus un fokusējamies uz pieprasītāko lidojumu attīstīšanu. Esam spējuši palielināt arī lidmašīnu piepildījumu un tagad varam priecāties par izciliem rādītājiem – mūsu lidmašīnās vidējais vietu piepildījums gadā sasniedzis 87%,» skaidro Primera Air komercdirektore un viceprezidente Anastasija Višņakova.

Rekordaugstos darbības rādītāju sasniegšanu cita starpā veicināja trīs biļešu klašu ieviešana Eiropas lidojumos, pieprasītāko maršrutu attīstīšana un nerentablo slēgšana. Līdz ar pēdējo gadu straujo izaugsmi aviokompānija mērķtiecīgi tiecas uz transatlantisko lidojumu segmenta iekarošanu no Eiropas uz ASV.

Šogad Primera Air paziņoja par lidojumu uzsākšanu no Rīgas uz populāro atpūtas reģionu Kosta del Sol Malagā, Spānijā, kā arī Ņujorku un Bostonu no jaunām aviokompānijas bāzes stacijām Londonā, Parīzē un Birmingemā, sākot no 2018. gada pavasara.

Uzņēmums dibināts 2004. gadā Islandē un sākotnēji nodrošināja čartera lidojumus, sadarbojoties ar tūrisma operatoriem Skandināvijā. 2014. gadā uzņēmuma galvenā mītne no Dānijas tika pārcelta uz Rīgu, bet bizness paplašināts ar lidojumu tiešo pārdošanu un aktīvu zemo cenu aviopārvadājumu biznesa nišas iekarošanu. Primera Air nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem, izmantojot astoņus jaunākās paaudzes Boeing lidaparātus. Septiņas lidmašīnas tiek izmantotas lidojumos no Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Somijas un Norvēģijas. Viens lidaparāts tiek izīrēts citiem operatoriem ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) tirgus segmentā.

Uzņēmums ietilpst Primera Travel Group koncernā, ko veido vadošie tūrisma operatori Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Islandē.