Rīgas satiksme: Galvaspilsētā brīva autostāvvieta jāmeklē trīs minūtes

RS apkopotā statistika atklāj, ka vienā stāvvietā dienā atrodas aptuveni desmit automašīnas, katra šāda autostāvvieta rada papildus 30 minūtes transporta līdzekļa braukšanas laika, ja vidējais stāvvietas meklēšanas ātrums ir 15km/h. Savukārt vidējais pērn pārdotas jaunas automašīnas emisiju līmenis ir 118,1 g CO2/km.

Pēc V. Zaķa teiktā 15% automašīnu no kopējās plūsmas meklē stāvvietas. Ja tiks realizēts Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE finansētais projekts Viedo pilsētu tehnoloģiju resursu efektīvai izmantošana un vides kvalitātes uzlabošana, šis skaitlis procentuālajā izteiksmē varētu samazināties un līdz ar to uzlaboties arī gaisa kvalitāte galvaspilsētā. Tāpat V. Zaķis norāda, ka programma neietver tikai aplikāciju, bet gan ir plašāka un vērsta uz to, lai samazinātu izmešus un uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētā. To var panākt zinot kāda ir satiksmes plūsma pilsētā. Kopumā plānots uzstādīt tūkstoš iekārtas jeb sensorus A un B zonās pilsētā.

Ja projekts tiks realizēts, viens no ieguvumiem būs LED apgaismojuma nomaiņa galvaspilsētā, kas ļaus ietaupīt elektroenerģiju 50%-75% apmērā pret esošo elektropatēriņu. Pašlaik pieejamie viedo autostāvvietu risinājumi balstīti galvenokārt uz asfaltā integrētiem sensoriem. Projekta ietvaros viedo autostāvvietu un satiksmes uzskaites sensori tiks integrēti pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļos.

Savukārt pie iespējamiem riskiem RS min to, ka sensoru uzstādīšanai var traucēt dažādi objekti, sistēmas pārtraukumi laika apstākļu dēļ un zema interese no autovadītājiem par aplikācijas lietošanu.

Papildināta - Rīgā plāno par 8,7 miljoniem eiro izstrādāt aplikāciju brīvo autostāvvietu atrašanai

RS bijušas tikšanās ar Latvijas Mobilais Telefons (LMT) pārstāvjiem, kurās norisinājušās sarunas par projektu Viedo pilsētu tehnoloģiju resursu efektīvai izmantošana un vides kvalitātes uzlabošana, lai mazinātu sastrēgumus un gaisa piesārņojumu Rīgā. LMT paudis gatavību piedalīties iepirkumā un piedāvāt savus risinājumus, norāda V. Zaķis.

Jāatgādina, ka šā gada pavasarī LMT sadarbībā ar mašīnredzes tehnoloģiju uzņēmumu 4SmartStreets prezentēja mākslīgā intelekta stāvvietu meklēšanas risinājuma prototipu, kas ļauj autovadītājam tiešsaistē atrast brīvu stāvvietu pilsētvidē un nodrošina navigāciju uz to.

DB jau rakstīja, ka projekta ietvaros plānots ieviest viedo autostāvvietu sistēmu Rīgas pilsētas centrā, kas ļaus autovadītājiem mobilajā aplikācijā atrast tuvāko brīvo stāvvietu, veikt satiksmes plūsmas un CO2 piesārņojuma uzskaiti. Dati kalpošot kā pamats turpmākiem lēmumiem satiksmes organizācijas uzlabošanā. Savukārt, lai palielinātu uzticamību mobilajai aplikācijai, plānots radīt, pašapmācošu sistēmu, kas izmantojot uzkrātos datus, analizētu automašīnu aprites koeficientu, un informētu autovadītājus par iespējamību, cik ilgi konkrētā autostāvvietu zonā saglabāsies brīvas vietas.

Šobrīd projekts ir iesniegts izskatīšanai Eiropas Savienībā (ES) un maijā iespējams būs zināms, vai ES to ir atbalstījusi. Projekta kopējā plānotā summa ir 8,6 milj. eiro, no kuriem ES finansējums ir 60%, valsts budžets – 30% pašu dalība – 10%.