SRR grupa sāk pārvadājumus no Indijas

Transporta ekspedīcijas uzņēmums A/S SRR sācis pārvadājumu veikšanu no Indijas, nostiprinot savas pozīcijas Austrumu tirgū. Laikā, kad rūk tranzīta apjomi no Krievijas un citām NVS valstīm, A/S SRR aktīvi attīsta tranzīta ceļus otrā virzienā, vedot preces uz Krieviju, Kazahstānu, Uzbekistānu u.c. valstīm austrumos no Latvijas.