Valsts svētkos gaidāmas izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu

Daļā maršrutu tiks atklāti papildu reisi vai, tieši otrādi, samazināts to skaits. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas reģionālajā maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu Autotransporta direkcijas mājaslapā vai jautājumu gadījumā sazināties ar pasažieru pārvadātāju.

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no kopumā 1100 reģionālo autobusu maršrutu, kuros pasažieru pārvadājumus nodrošina 24 pārvadātāji: AS «Nordeka», SIA «Norma-A», AS «CATA», SIA «VTU Valmiera», AS «Liepājas autobusu parks», SIA «Sabiedriskais autobuss», AS «Talsu autotransports», SIA «Tukuma auto», PSIA «Ventspils reiss», AS «Rīgas Taksometru parks», SIA «Ogres autobuss», «Ekspress Ādaži», «Galss Buss», «Dobeles autobusu parks», «Jelgavas autobusu parks», «Migar», «Aiva auto», «Daugavpils autobusu parks», «Balvu autotransports», AS «Rēzeknes autobusu parks», SIA «Jēkabpils autobusu parks», «Gulbenes autobuss», «Madonas ceļubūves SIA» un «Ceļavējš».

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa pieprasījums tiek mērīts pēc izsniegtā biļešu skaita.