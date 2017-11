Vidzemes pasažieru pārvadātāja Cata darbinieki gatavojas streikam

AS «Cata» Limbažu filiāles darbinieki un arodkomitejas vadība nolēmusi pieteikt streiku, informē «Catas» Limbažu filiāles arodkomitejas vadītāja vietnieks Mārtiņš Aizpurietis.

Šis solis tiek skaidrots ar uzņēmuma vadības lēmumu no 6. novembra slēgt vairākus reisus Limbažu novadā esošajā struktūrvienībā - «Cata» Limbažu filiālē, neskaidrojot sabiedrībai un darbiniekiem šī lēmuma pamatotību un nepieciešamību. M. Aizpurietis atzīmē, ka vairāki no attiecīgajiem reisiem ir pieprasīti. Vairāki reisi novirzīti izpildīt citām «Cata» filiālēm, kā rezultātā būtiski samazinājies darba apjoms, līdz ar to arī atalgojuma apmērs uzņēmuma Limbažu filiālē un netiek kompensēta darbiniekiem dīkstāve, atbilstoši darba likumam.

«Līdz ar to «Catas» struktūrvienība Limbažu filiāles darbinieki, un arodkomitejas vadība nolēmusi pieteikt streiku, likumā paredzētajā kārtībā, šobrīd tiek gatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kā arī sadarbojoties ar arodorganizācijas vadību tiks lemts par streika laiku un formu,» teikts paziņojumā.

AS «Cata» dibināta 1954. gadā. Uzņēmumam ir sešas filiāles - Limbažos, Ainažos, Siguldā, Saulkrastos, Ērgļos un Aizkrauklē un četras autoostas, tostarp Cēsu autoosta, Siguldas autoosta, Limbažu autoosta un Aizkraukles autoosta.