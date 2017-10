Viļņā būs vēl viena autoosta

Esošo autoostu šobrīd pārvalda uzņēmējs Andrejs Paleičiks, bijušā degvielas uzpildes staciju tīkla Lukoil Baltija vadītāja Ivana Paleičika dēls.

«Autoosta, kas šobrīd atrodas privātās rokās un ir atkarīga no Lukoil, manuprāt, netiek pienācīgi apsaimniekota, tai būtu jābūt pavisam citā līmenī. Diemžēl privātīpašnieks nespēj pieņemt vajadzīgos lēmumus,» ziņu aģentūrai BNS sacījis mērs. «Vēl viens iemesls - Viļņas lieluma pilsētai būtu loģiski izveidot otru autoostu. Gribu uzsvērt - otru autoostu, un tas nenozīmē [pašreizējās autoostas] slēgšanu piespiedu kārtā, jo autoosta ir privāta. Bet vajadzība pēc otras autoostas pastāv.»

Pēc viņa teiktā, tagadējā autoosta arī turpmāk apkalpotu daļu maršrutu.

Šimašus atzinis, ka esošās autoostas priekšrocība ir dzelzceļa stacijas tuvums un tā ir ērta reisiem no Lietuvas dienvidiem un dienvidaustrumiem, taču lielākās pasažieru plūsmas Viļņā ieplūst nevis no Minskas vai Lietuvas dienviddaļas, bet no rietumiem un ziemeļiem un arī lielākā daļa Viļņas iedzīvotāju saskaņā ar mēra rīcībā esošo informāciju dzīvo pilsētas ziemeļdaļā.

Viņš norādījis, ka vietas izvēli jaunajai autoostai noteikuši divi kritēriji - lai tā atrastos tuvu apvedceļam, tātad autobusi tajā varētu iebraukt, neaizkavējoties sastrēgumos, un lai tuvumā atrastos galvaspilsētas sabiedriskā transporta mezgls.

«Ir atrasta vieta, kur autoosta nebūs iespiesta starp dzīvojamajiem namiem, kur būs pietiekami daudz telpas. (..) Atliek atrisināt jautājumu par transporta mezglu, lai neveidotos sastrēgumi un netiktu traucēta saskanīga satiksme,» klāstījis Šimašus.

Pēc viņa sacītā, līdzās esošajā zemesgabalā plānots celt tirdzniecības centru, un tā īpašnieki tiks lūgti investēt atsevišķos pievedceļos, kas nebūtu savienoti ar tuvējo noslogoto ielu un krustojumu.

«Domāju, ka privātīpašnieki, sajūtot konkurences spiedienu, arī mazliet saņemsies un sāks strādāt normālāk. Pašlaik vērojam zināmu nolaidību. Uzskatu, ka autoosta arī ir noteikta veida uzņēmējdarbība, un dabiski, ka pasažieri grib ierasties kulturālā autoostā ar labu apkalpošanu un patīkamu vidi. Domāju, ka jaunā autoosta nozīmēs ne tikai sinerģiju, bet arī konkurenci,» izteicies Šimašus.

Mērs pastāstījis, ka šobrīd tiek veikts transporta plūsmu pētījums, tādēļ vēl nevar pateikt, kad sāksies jaunās autoostas būve.

Vienlaikus viņš norādījis, ka šie plāni tiks īstenoti arī gadījumā, ja esošās autoostas īpašnieki saņemtos un ķertos pie rekonstrukcijas.