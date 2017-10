Visu trīs Baltijas valstu parlamenti ratificējuši Starpvaldību līgumu par Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi

«Starpvaldību līguma ratifikācija visu trīs Baltijas valstu parlamentos ir šo valstu apliecinājums ilgtermiņa saistībām Rail Baltica projekta attīstībai. Šis ir būtisks pagrieziena punkts, kas demonstrē Baltijas reģiona interesi projekta realizācijā un kuru gaidīja vairākas projektā iesaistītās puses – Baltijas valstu sabiedrība, potenciālie dzelzceļa klienti un projekta piegādātāji, ar būvniecību un dzelzceļa nozari saistītie pārstāvji, kā arī projekta galvenais investors Eiropas Komisija un mūsu partneri Somija un Polija,» norādīja kopuzņēmuma RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.

Rail Baltica Starpvaldību līgums nosaka principus jauna dzelzceļa savienojuma izveidei: trasējumu, projekta izpildes termiņus, tehniskos un finansējuma nosacījumus, kā arī infrastruktūras valstiskās piederības jautājumus. 2017.gada 31. janvārī Tallinā līgumu parakstīja Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass (Jüri Ratas), Latvijas premjerministrs Māris Kučinskis un Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis (Saulius Skvernelis).

Pilns Starpvaldību līguma teksts angļu valodā pieejams: http://www.railbaltica.org/wp-content/uploads/2017/05/Intergovernmental_Agreement_2017.pdf.

RB RAIL AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai īstenotu Rail Baltica projektu – pirmo šādā mēroga infrastruktūras projektu Baltijā. RB RAIL AS ir centrālais Rail Baltica projekta koordinators. Tā galvenie uzdevumi ir dzelzceļa projekta izstrāde, būvniecība un mārketinga aktivitāšu realizācija. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līnijas infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai.