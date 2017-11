Uzņēmēji rosina pirmos gadus uzņēmumiem ļaut strādāt, atsakoties no liekām kontrolēm

Pirmajos gados jaunajiem uzņēmumiem vajadzētu ļaut attīstīties un augt, atsakoties no valsts pārbaudēm un liekām kontrolēm, tādējādi ļaujot uzņēmējam saprast, vai viņš spēs vai nespēs attīstīties. Šādu ideju biznesa forumā Jēkabpilī pauda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kam piekrita arī klātesošie uzņēmumi.

Biznesa forumu rīkoja uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas domi un atbalstītājiem - finanšu institūciju Altum un Banka Citadele, kā arī «Lattelecom» un «Virši-A». Pasākuma pirmajā daļā ar atklāšanas uzrunām uzstājās R.Ragainis, kurš norādīja, ka vēlētos, lai pilsētā un tās apkārtnē būtu vairāk un aktīvāki uzņēmumi, lai nodrošinātu darbavietas un cilvēki nevis brauktu prom, bet gan atgrieztos atpakaļ. Savukārt LTRK prezidents Aigars Rostovskis sacīja, ka valstiskā līmenī jādomā nopietnāk par eksporta pieaugumu, kam jākļūst par virsmērķi, ja gribam, lai pieaugtu labklājība. Pēc tam ar prezentāciju uzstājās Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš, kurš ieskicēja to, kā attīstās pasaules un līdztekus arī Latvijas ekonomika, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas. Viņš norādīja, ka Citadele Index pētījumā atklājies, ka nu jau 40% uzņēmēji pauž, ka ir grūtības atrast piemērotu darbaspēku, kur galvenās problēmas jūtamas tieši reģionos, bet mazāk Rīgā un Pierīgā.

Foruma otrā daļa bija veltīta Ekonomikas ministrijas ieviestā principa Konsultē vispirms skaidrošanai, kā arī paneļdiskusijai. Pēc tam, kad ar prezentācijām bija uzstājušies Valsts Ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora vietnece nodokļu jomā Dace Pelēkā, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, Pārtikas un veterinārā dienesta AUstrumzemgales pārvaldes vadītāja Dace Lazdāne un Valsts Darba inspekcijas Jēkabpils biroja vadītāja – galvenā valsts inspektore Jūlija Strode, notika arī paneļdiskusija. Tās laikā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja, ka pašreiz Konsultē vispirms izmanto galvenokārt divu veidu uzņēmumi – biznesa uzsācēji un reālie pārkāpēji. Viņš sacīja, ka patiesībā pirmo daļu nevajadzētu vispār sākuma posmā «aiztikt», jo uzņēmējam ir jāsaprot, vai viņš vispār var un vēlas nodarboties ar biznesu, vai pietis jaudas, utt. «Ja cilvēks sāk cept bulciņas, tad jāļauj viņam to darīt, lai atrastu klientus un labāko darbības modeli nevis pie pirmās iespējas sākt prasīt izpildīt pilnīgi perfekti visas valsts uzliktās prasības,» sacīja R.Ragainis, piebilstot, ka daudz nopietnāk jāatbalsta biznesu nevis jāliek šķēršļi.

Tam piekrita arī LTRK prezidents A.Rostovskis norādot, ka iedzīvotāji, kuri aizbrauc prom no Latvijas, patiesībā aizbrauc ne tikai no valsts, bet arī tās pārvaldes, izvēloties uzturēt citu pārvaldi ar saviem nodokļiem, ieguldīt jaudu citas ekonomikas attīstībā, tā vietā, lai veidotu savus uzņēmumus tepat uz vietas. Viņš sacīja, ka princips Konsultē vispirms ir ļoti svarīgs ikvienam, taču iestādes to piemēro atšķirīgi, tādēļ rodas pārpratumi un daudz vairāk jāiegulda skaidrojošajā darbā. Paneļdiskusijā piedalījās ar LTRK padomes locekle un nodokļu eksperte Elīna Rītiņa pauda, ka pēdējos gados daudz paveikts, lai uzņēmējiem būtu ērtāk strādāt, bet tāpat daudz vēl veicams, tāpēc arī biedrība strādā ciešā kontaktā valsts iestādēm ar uzņēmēju organizācijā.