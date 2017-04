Kulinārijas produktu ražošanas nozarē ir problēmas piesaistīt darbiniekus un sevišķi trūkst strādnieku, aģentūrai LETA sacīja kompānijas Latvijas Pārtikas ražotājs komercdirektors Andris Freimanis.

Viņš pastāstīja, ka nozarē vislielākā problēma patlaban ir darbaspēka nodrošināšana, kas kļūst arvien izteiktāka liksta, tuvojoties gada siltajiem mēnešiem. Pēc Freimaņa teiktā, galvenā problēma ir tieši nevēlēšanās strādāt. "Darba kultūra ir zema un tas ir arī attieksmes jautājums. Jo neatkarīgi no tā, vai tu algā maksā 500 vai 700 eiro, darbinieku attieksme no tā nemainās. Esam neskaitāmas reizes par to pārliecinājušies, teica kompānijas komercdirektors.

Freimanis pastāstīja, ka Latvijas Pārtikas ražotājam patlaban ir četras aktuālas vakances, kurās nepieciešami darbinieki. Visvairāk trūkst tieši zemāk kvalificēta darba darītāju - strādnieku un ceha darbinieku. Uzņēmums šo problēmu risina, piesaistot darbaspēku no reģioniem.

Nodrošinām darbiniekiem no reģioniem naktsmītnes. Viņi atbrauc, nedēļu strādā pie mums un dzīvo naktsmītnēs, bet nākamo nedēļu viņiem ir brīvs, sacīja Freimanis, piebilstot, ka tas daļēji palīdz atrisināt problēmu.

Viņš teica, ka uzņēmuma ražotnei Stopiņu novadā ir grūtāk piesaistīt tieši darbiniekus no galvaspilsētas, jo daudzi nevēlas mērot ceļu cauri Rīgai līdz uzņēmuma ražotnei. Nereti no tuvākiem reģioniem nokļūšana ir operatīvāka.

Esam uz Rīgas robežas, bet tas rada problēmas. Lai arī transports ir pieejams, cilvēki negrib braukt. Tiklīdz viņi uzzina, ka pusstundu jābrauc līdz ražotnei, intereses par darba vietu vairs nav," teica Freimanis. Viņš teica, ka problēma piesaistīt personālu ir arī citiem pārtikas uzņēmumiem.

LETA jau vēstīja, ka 2015.gadā Latvijas Pārtikas ražotājs strādāja ar 2,608 miljonu eiro apgrozījumu un 12 005 eiro peļņu.

Latvijas Pārtikas ražotājs ir reģistrēts 2010.gadā un kompānijas pamatkapitāls ir 2 844 eiro. Uzņēmums ražo svaigās kulinārijas produktus - salātus, pankūkas, sviestmaizes un gaļas produktus. Kompānijas īpašnieki ir Agija Dudko (90%) un Freimanis Andris (10%), liecina informācija "Firmas.lv".