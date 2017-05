Valmieras stikla šķiedra būvēs jaunu ražotni ASV

AS Valmieras stikla šķiedra un tās meitas uzņēmumu konsolidētais neto apgrozījums šī gada trijos mēnešos sasniedzis 35.7 miljonus eiro, liecina AS Valmieras stikla šķiedra 2017.gada pirmā ceturkšņa neauditētā konsolidētā finanšu informācija Nasdaq Riga.

Neto apgrozījums ir palielinājies par 2.58 miljoniem eiro jeb 8% pret attiecīgo laika periodu 2016.gadā, atzīmējot līdz šim grupas labāko 1.ceturksni pārdošanas ziņā.

Grupas konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) ir pieaugusi par 13% jeb 667 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni, un veido 5.67 miljonus eiro. Arī EBITDA marža ir pieaugusi par 0,8% pret 2016.gada 1.ceturksni - no 15.1% līdz 15.9%, un attiecīgi peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) no 7,4% ir pieaugusi līdz 8%. Savukārt Grupas neauditētā konsolidētā neto peļņa sasniegusi 2,36 miljonus eiro, kas ir par 296 tūkstošiem eiro vairāk nekā analogā periodā pērn.

2017.gada 1.ceturksnis ir bijis spēcīgs, grupa ir turpinājusi stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos un ir kāpinājusi apgrozījumu. No produktu segmentiem realizācijas pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem - augsta SiO2 satura stikla šķiedras izstrādājumiem ar temperatūras izturību 1000+°C un E-stikla audumiem ar temperatūras izturību 600°C. Šie produkti 2017.gada pirmajos 3 mēnešos pārdoti kopumā vidēji par 15% vairāk nekā analogā periodā 2016.gadā. Pārējos produktu segmentos pārdošanas apjomi ir vērtējami kā stabili vai ar nelielu pieaugumu.

«Pirmā ceturkšņa rādītāji, protams, priecē, taču jāturpina strādāt, lai noturētu izaugsmi un sasniegtu aizvien labākus biznesa rezultātus. Lai turpinātu attīstīties, šobrīd koncentrējāmies uz jaunās stikla šķiedras ražošanas krāsns un stikla šķiedras pārstrādes ražotnes izbūvi Amerikas Savienotajās Valstīs ar 50 000 tonnu kapacitāti sausa diega gadā, kas palielinās kopējās ražošanas jaudas, iegūstot lielāku ražošanas stabilitāti. Jaunā, modernā ražošanas infrastruktūra 34 000 kvadrātmetru platībā atradīsies blakus esošajai 7 400 kvadrātmetru ražotnei,» norāda AS Valmieras stikla šķiedra valdes priekšsēdētājs Andrē Švionteks (Andre Schwiontek).