FOTO: DB viesojas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā Ragn-Sells

Šobrīd atkritumu apsaimniekošanas nozares uzņēmumu dienas kārtībā jautājums numur viens ir saistīts ar Rīgas atkritumu apsaimniekošanas konkursu, kuru pašvaldība plāno izsludināt jau šogad. Tas varētu ieviest lielas korekcijas tirgū un mainīt tur darbojošos uzņēmumu daļu sadalījumu. Šīm pārmaiņām gatavojas arī SIA Ragn-Sells, kuras mātes kompānija atrodas Zviedrijā. Tomēr uzņēmuma vadītājs Agris Markss norāda - ja uzņēmumam neizdosies uzvarēt iepirkumā, ir arī plāns B. Proti, uzņēmums pārorientēsies uz citiem pakalpojumiem, ko tirgū sniedz jau tagad.

Fotoattēlus skatīt raksta galerijā!



«Uzņēmumam apgrozījuma ziņā katrs gads ir ar augošu tendenci. To mēģināsim saglabāt arī turpmāk. Mūsu mērķis joprojām paliek nemainīgs, proti, vēlamies ieņemt vismaz 20% atkritumu apsaimniekošanas tirgus Latvijā. Šobrīd mūsu tirgus daļa no kopējā atkritumu tirgus ir aptuveni 10%,» norāda A. Markss. Uz jautājumu, kā plāno sasniegt izvirzīto mērķi, uzņēmuma vadītājs skaidro, ka minētais Rīgas konkurss būtu viena no iespējām, kā uzņēmums varētu visstraujāk palielināt savu tirgus daļu. Līdz ar to no šī konkursa būs atkarīga uzņēmuma nākotnes stratēģija un tas, kādā virzienā attīstīties.

«Mēs arī plānojam startēt šajā iepirkumā, un, kad būs zināmi nosacījumi, tad arī vērtēsim, vai piedalīsimies vieni paši vai kopā ar Igaunijas vai Zviedrijas kolēģiem. To varēsim pateikt tad, kad būs zināms, cik nopietnas ir prasības un kādi nosacījumi ir jāizpilda. Pagaidām neesam apsprieduši iespēju startēt kopā ar kādu no Latvijas atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, bet, ja būs piedāvājumi, jebkuru sadarbību izskatīsim. Tomēr vairāk sliecamies uz to, ka paši varam izpildīt nosacījumus. Protams, mums būs atbalsts arī no mātes kompānijas puses,» skaidro A. Markss.

Visu rakstu Visas olas neliek vienā groziņā lasiet 10. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.