Latvijas meža nozare - starp pasaules līderiem

Par to liecina FAO (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija) dati. Meža nozare joprojām pilda arī valsts kopējās ekonomikas stūrakmeņa funkciju, kas īpaši izteikta ir reģionālajā griezumā.

«Lai arī Latvija nav lielvalsts ne pēc iedzīvotāju skaita, ne pēc teritorijas, tomēr meža nozares jomas sevi ir pierādījušas kā nozīmīgas spēlētājas ne tikai Eiropas, bet pat visas pasaules mērogā,» uzsver Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) izpilddirektors Kristaps Klauss.

Nereti Latviju nezinātāji jauc ar Lietuvu, arī ar Igauniju, tāpēc atpazīstamība, viņaprāt, būtu jāsaista ar Baltiju kopumā. «Baltija ir viens no trijiem top attīstības centriem Eiropā, kur priekšgalā ir Skandināvija ar koksnes ķīmisko pārstrādi, kādas Baltijā nav, kam seko vāciski runājošais (Vācija un Austrija) attīstības konglomerāts, jo īpaši, ar koka būvizstrādājumiem,» rāda K. Klauss. Tas viss ir, neraugoties uz to, ka Baltija aizņem vien 4,1% no ES teritorijas, taču tajā ir 6,2% no ES mežu krājas.



Pēc FAO datiem, Latvija ir sestā lielākā OSB plātņu ražotāja un trešā lielākā eksportētāja, bet saplākšņa ražošanā Latvija ieņem 14. vietu pasaulē.



