VVD lauzīs līgumus ar Nordic Recycling un Latvijas Zaļais elektrons, piemērojot tiem vairākus miljonus eiro lielus sodus

Dienests skaidroja, ka «Nordic Recycling» nav nodrošinājis solīto atkritumu reģenerācijas jeb pārstrādes apjomu - uzņēmums nav pārstrādājis 62,5% no iepirktajiem stikla iepakojumiem, 29% no koka iepakojumiem atkritumiem, kā arī 2,5% no papīra iepakojumiem. Pēc VVD aprēķiniem, par šo nepārstrādāto atkritumu daudzumu, desmitkārtīgs nenomaksātais dabas resursa nodoklis ir aprēķināts 8,3 miljonu eiro apmērā.

Savukārt «Latvijas Zaļajam elektronam» par nepārstrādātajiem sadzīves atkritumiem piemērots 12,5 miljonu eiro sods. Uzņēmums nav pārstrādājis 29% no kopējā ievāktā iepakojumu apjoma. No tiem, 8,5% sastāda papīra un kartona iepakojumi, 64% - stikla iepakojumi.

Tajā pašā laikā, savā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā «Latvijas Zaļais elektrons» nav nodrošinājis nolietoto riepu, bateriju un akumulatoru pārstrādi, par ko uzņēmumam aprēķināts papildus nenomaksātais dabas resursa nodoklis 1,2 miljoni eiro. Līdz ar to, kopējais sods uzņēmumam ir 13,7 miljoni eiro.

Uzņēmums nav pārstrādājis 75% no ievāktā elektronisko akumulatoru apmēra. Tāpat nav tikuši pārstrādāti 32% no galvanisko elementu un bateriju apjoma, kā arī 60% no visu veidu ievāktajām riepām.

Taujāta par uzņēmumu spēju atmaksāt sastādītos sodu apmērus, Koļegova norādīja, ka VVD tos aprēķinājis tā, kā to nosaka likums. Līdzīgi kā «Riepu blokiem», «Nordic Recycling» un «Latvijas Zaļajam elektronam» nepārstrādāto atkritumu dabas resursa nodoklis jāmaksā desmitkārtīgi.

Savukārt uz jautājumu, vai jau zināms, kurš uzņēmums izvāks riepas no SIA «Riepu bloki» teritorijas Rīgā, Starta ielā, Koļegova atbildēja, ka šī pakalpojuma sniedzējs nav izvēlēts. VVD vadītāja atteicās komentēt, vai «Nordic Recycling» un «Latvijas Zaļais elektrons» piekopuši atkritumu iepirkšanas cenu dempingu, līdzīgi kā «Riepu bloki».

Kā ziņots, VVD iepriekš pārtrauca līgumu ar SIA «Riepu bloki» par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un aprēķināja tam sodu 12,9 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums Starta ielā, Rīgā bija uzkrājis tonnām riepu, bet nu jau darbību pārtraucis.

Nelegāli uzglabāto riepu izvešanai no teritorijām Starta ielā 7A un 8 pieteikušies uzņēmumi SIA «Eco Baltia vide», «Clean R», «Getliņi Eko» un «Eko Osta».