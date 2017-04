Vienā no lietām atceļ KP lēmumu par naudas soda piemērošanu Volkswagen tirgotāju kartelim

Administratīvā apgabaltiesa 7.aprīlī vienā no izdalītajām lietām atcēla Konkurences padomes (KP) lēmumu daļā par soda piemērošanu automašīnu Volkswagen oficiālo dīleru un importētāju strīdā saistībā ar aizliegtu vienošanos.

Konkrētā lieta tika izdalīta un ierosināta, pamatojoties uz "Harald A.Moller AS", "Moller Auto Baltic AS" un "Heinz Wilke Autohandel GmbH" pieteikumu par KP 2014.gada 15.decembra lēmuma atcelšanu daļā.Minētajā lietā ar Administratīvās apgabaltiesas 7.aprīļa spriedumu apmierināts "Harald A.Moller AS" pieteikums un atcelts ar tā pieņemšanas dienu KP lēmums daļā, ar kuru pieteicējam uzlikts naudas sods 2 079 813 eiro solidāri ar SE "Moller Baltic Import".Tāpat apmierināts "Moller Auto Baltic AS" pieteikums un atcelts ar tā pieņemšanas dienu KP lēmums daļā, ar kuru uzņēmumam uzlikts naudas sods 4825,99 eiro apmērā solidāri ar SIA "Moller Auto Krasta", 1025 eiro solidāri ar SIA "Moller Auto Ventspils" un 1 216 738 eiro solidāri ar SIA "Moller Auto Latvia".Tāpat tiesā apmierināts "Heinz Wilke Autohandel GmbH" pieteikums un atcelts ar tā pieņemšanas dienu KP lēmums daļā, ar kuru "Heinz Wilke Autohandel GmbH" uzlikts naudas sods 960 371 eiro apmērā solidāri ar "Moller Auto Krasta" un 204 078 eiro apmērā solidāri ar "Moller Auto Ventspils".

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma pieejamības dienas.LETA jau ziņoja, ka iepriekš apgabaltiesa nolēma sadalīt vairākās tiesvedībās automašīnu "Volkswagen" oficiālo dīleru un importētāju strīdu ar KP par 7,6 miljonu eiro sodu par aizliegtu vienošanos, kā arī nolēma vērsties Satversmes tiesā (ST).Tika nolemts izdalīt no administratīvās lietas atsevišķā tiesvedībā "Harald A.Moller AS", "Moller Auto Baltic AS" un "Heinz Wilke Autohandel GmbH" prasījumus par KP 2014.gada 15.decembra lēmuma atcelšanu, kā arī izdalīt no administratīvās lietas atsevišķā tiesvedībā SIA "SD Autocentrs" pieteikumā ietvertos prasījumus par minētā KP lēmuma atcelšanu, naudas soda samazināšanu un lietā noslēgtā izlīguma neatbilstību tiesību normām.Tāpat apgabaltiesa nolēma iesniegt pieteikumu ST par Administratīvā procesa likuma 253.panta trešās daļas normas neatbilstību Satversmes 92.panta pirmajam teikumam.

Minētā norma regulē kārtību par spriedums saistībā ar administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, nosakot, ka likumā paredzētajos gadījumos tiesa var grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu.Līdz ar to, kā norādīja tiesā, tās tiesvedībā ir trīs administratīvās lietas, proti, arī pamata lieta, kas ierosināta, pamatojoties uz SE "Moller Baltic Import", "Moller Auto Latvia", "Moller Auto Ventspils" un "Moller Auto Krasta" pieteikumu par KP lēmuma atcelšanu vai grozīšanu. Tieši šajā lietā patlaban apturēta tiesvedība sakarā ar vēršanos ST.LETA jau ziņoja, ka sešiem uzņēmumiem - "SD Autocentrs", SIA "Ripo Autocentrs", "Moller Auto Krasta", "Moller Auto Ventspils", SIA "Moller Auto Latvia" un "Volkswagen" importētājam Baltijas valstīs SE "Moller Baltic Import" - par dalību pārkāpumā KP piemēroja naudas sodu kopumā 7 635 183 eiro apmērā.

Savukārt viens uzņēmums iecietības programmā tika pilnībā atbrīvots no soda, jo tā sniegtā informācija ļāva KP atklāt pārkāpumu.

Tostarp "Moller Baltic Import" piemērots 5 050 542 eiro naudas sods, "Moller Auto Latvia" - 1 216 739 eiro, "Moller Auto Krasta" - 965 197 eiro, "Moller Auto Ventspils" - 205 104 eiro, "SD Autocentrs" - 124 915 eiro, "Ripo Autocentram" - 72 684 eiro. Sods "SD Autocentram" samazināts par 10%, jo uzņēmums atzina dalību pārkāpumā, piekrita KP argumentiem un apņēmās tos nepārsūdzēt tiesā.KP konstatēja, ka uzņēmumi savstarpēji vienojušies nekonkurēt iepirkumos. Piemēram, uzņēmumi ļāvuši uzvarēt iepriekš izvēlētam pretendentam, kamēr pārējie iesnieguši saskaņotus un klientam neizdevīgākus piedāvājumus vai arī vispār atteikušies no dalības iepirkumā. Dīleri regulāri viens otru informējuši par plāniem attiecībā uz kādu iepirkumu, lūdzot pārējos nekonkurēt - nepiedalīties vispār vai nepiedāvāt zemākas cenas. Savukārt automašīnu importētājs Latvijā - vairumtirgotājs "Moller Baltic Import" - ne vien zināja un neiebilda pret pastāvošo tirgus sadali starp dīleriem, bet arī zināmā mērā veicināja un atbalstīja pārkāpumu, jo darbojās kā informācijas apmaiņas starpnieks."Moller" grupas uzņēmumi Latvijā nepiekrita KP lēmumam un apstrīdēja to tiesā. Šie uzņēmumi nav kavējuši vai ierobežojuši konkurenci, un "Volkswagen" pircējiem ar to darbībām nav nodarīts nekāda veida kaitējums, tādēļ KP lēmumā aprakstītā vairākus gadus senā situācija nav klasificējama kā konkurences tiesību pārkāpums, uzskata uzņēmumā."Moller" grupas uzņēmumi norāda, ka vienīgais iemesls, kas bijis par pamatu lietas izskatīšanai, ir saistīts ar iekšējo "Volkswagen" zīmola konkurētspējas stiprināšanu - atsevišķi "Volkswagen" dīleri darbībā fokusējās uz konkurenci ar citu zīmolu izplatītājiem, nevis savā starpā. Tāpat uzņēmuma pārstāvji piebilda, ka KP lēmums attiecas uz "Volkswagen" importētāja un dīleru rīcību no 2007. līdz 2011.gadam - kopš šī laika "Volkswagen" izplatītāju vidū notikušas būtiskas izmaiņas."Moller Baltic Import" Latvijā darbojas kopš 2008.gada. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 7 807 497 eiro, un visas tā daļas pieder Norvēģijā reģistrētajai "Harald A Moller AS".