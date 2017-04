Vispārēja tipa aptiekās realizēto zāļu apgrozījums audzis

Zāļu valsts aģentūra ir apkopojusi vispārēja tipa aptieku (kopskaitā 789) iesniegtos datus par zāļu realizācijas apgrozījumu 2016. gadā.

Salīdzinot ar 2015. gadu, vispārēja tipa aptiekās realizēto zāļu apgrozījums 2016. gadā ir palielinājies par 4,87% un sasniedzis 344.54 milj. EUR. Zāļu apgrozījums fiziskām personām palielinājies par 4.97%, bet juridiskām personām par 0,04%.

Vispārēja tipa aptieku tīklu (3 un vairāk aptiekas) īpatsvars zāļu apgrozījumā turpina pieaugt, un 2016. gadā sasniedza 76,2 % (2013. gadā – 58%, 2014. gadā 68%, 2015. gadā 74,71%)

Vispārēja tipa Aptieku TOP 20 aptiekas kopā veido 23,62% no kopējā medikamentu apgrozījuma, 15 no šīm aptiekām atrodas Rīgā, pa vienai Liepājā, Cēsīs un Tukumā, bet divas aptiekas ir no Daugavpils.