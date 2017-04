ABLV Bank 10 miljonus investē SG Capital Partners Fund 1

AS ABLV Bank kā komandīts ir veikusi pirmo ieguldījuma daļu KS SG Capital Partners Fund 1, liecina bankas pazņojums Nasdaq Riga.

SG Capital Partners Fund 1 Komercreģistrā ierakstītais ieguldījumu apmērs ir 41 160 000 eiro, tai skaitā ABLV Bank, AS ieguldījums ir EUR 10 000 000 apmērā.

ABLV Bank, AS līdzdalība SG Capital Partners Fund 1, KS ir 24,29%, līdz ar to ieguldījuma daļa minētajā komandītsabiedrībā veido būtisko līdzdalību.

SG Capital Partners Fund 1, KS ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka SIA SG Capital Partners AIFP pārvaldītais fonds, kurš specializējas ieguldījumos nekustamā īpašuma jomā. ABLV grupas uzņēmumam New Hanza Capital, AS pieder 30% no SIA SG Capital Partners AIFP kapitāla daļām.