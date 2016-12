AS SEB banka Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, kā ik gadu, sagatavojis aizvadītā gada notikumu apskatu dzejā.

Portāls db.lv saviem lasītājiem iepazīties ar eksperta sagatavoto dzejoli!

Gada sākumā biedēja Ķīna

To grūti bij’ pārciest bez glāzītes vīna

Akciju cenām planējot lejā

Izmisums mājoja brokeru sejās

Janvārī pārsteidza melnais zelts

Vienalga no zemes vai smiltīm tas smelts

Tirgū uz brīdi barelu vienu

Varēja nopirkt lētāk par pienu

Vasaras saulgriežos sešos no rīta

Mūs pārsteidza Eiropa sadalīta

No britiem gaida ieslēgtu pantu

Kas ļautu beidzot sadalīt mantu

Fonā tam Dragi ar superlīmi

Pie likmēm pielika mīnusa zīmi

Virkne valdību klusītēm smaida

Par aizņemto naudu procentus gaida

Tikmēr štatos parāds vēl pamps

Tāpēc ka vinnēja kandidāts Tramps

Nu kā lai tagad aptaujām tic

Ja divreiz rezultāts sanāca cits

Tāpēc Pērtiķim smaids ir plats

Jo kopumā raibs ir sanācis gads

Lai uz nākamo savādāks skats

Netici aptaujām, prognozē pats…