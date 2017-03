Andris Morozovs kļuvis par apdrošināšanas sabiedrības If Baltijas biznesa segmenta vadītāju

Apdrošināšanas sabiedrības If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma Latvijas filiāles vadītājs Andris Morozovs kļuvis arī par If Grupas Baltijas biznesa segmenta vadītāju, informē kompānijas pārstāvji.

Vienlaikus ar stāšanos Baltijas biznesa segmenta vadītāja amatā, Andris Morozovs arī kļuvis If Grupas Uzņēmējdarbības vadības grupai locekli, kas ir uzņēmuma augstākās vadības komanda.

Andris Morozovs apdrošināšanas sabiedrībā darbojas kopš tās pirmsākumiem 1999.gadā, kad, apvienojoties zviedru Skandia un norvēģu Storebrand nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, Latvijā zināmais apdrošinātājs Sampo tika pārveidots par If Latvia. 1999.gadā viņš pildīja If Latvia Privātpersonu apkalpošanas daļas direktora amatu un no 2001.gada darbojās uzņēmuma valdē.

Savukārt 2004. gadā Andris Morozovs kļuva par If Latvia valdes priekšsēdētāju.

Andris Morozovs 1997.gadā beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī pabeidzis studijas Uzņēmējdarbības vadībā (Executive MBA) programmā.

Andris Morozovs no 1997. līdz 1999.gadam bija Nordea Finance Latvia direktora vietnieks un pārdošanas direktors, bet 1999.gadā Sampo Latvija finanšu direktors.