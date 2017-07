Apdrošinātāji gājējiem un riteņbraucējiem atlīdzībās pērn izmaksā 791 tūkstoti eiro

Tostarp riteņbraucējiem atlīdzībās izmaksāti 216 519 eiro, gājējiem - 574 366 eiro, kas ir attiecīgi par divām reizēm un 47% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt salīdzinot ar 2012. gadu pagājušajā gadā ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) cietušajiem gājējiem atlīdzībās izmaksāts vairāk nekā divas reizes vairāk, bet cietušajiem riteņbraucējiem gandrīz trīs vairāk.

«Atlīdzības cietušajiem gājējiem gadu no gada palielinās, un pērn apdrošinātāji izmaksājuši vairāk nekā 2 reizes lielāku summu, nekā pirms pieciem gadiem. Savukārt cietušajiem riteņbraucējiem izmaksātās atlīdzības īpaši strauji palielinājušās tieši pērn, un, salīdzinot ar 2012.gadu, ir gandrīz trīskārt lielākas,» stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

«Aizvien lielāko izmaksāto atlīdzību apjomu var skaidrot galvenokārt ar nemateriālo zaudējumu apmēra pieaugumu, kā arī medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu cenu kāpumu. Tāpat jāņem vērā arī aizvien augošais riteņbraucēju īpatsvars ceļu satiksmē, kas neizbēgami noved pie lielāka CSNg un cietušo skaita,» skaidro J. Abāšins, piebilstot, ka arī šajā gadā cietušajiem riteņbraucējiem izmaksātās atlīdzības strauji aug un nepilnos piecos mēnešos jau sasniegušas vairāk nekā 207 tūkstošus eiro.



Saskaņā ar OCTA likumu, gadījumā, ja CSNg cietis gājējs vai riteņbraucējs un tā darbībā nav konstatēti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, zaudējumus cietušajam atlīdzina CSNg izraisījušā transportlīdzekļa apdrošinātājs - tajā skaitā ar ārstēšanu, rehabilitāciju saistītos izdevumus, kā arī tiek kompensēti nesaņemtie ienākumi pārejošas darbnespējas gadījumā. Arī gadījumā, ja CSNg ir izraisījis neapzinīgs transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav spēkā esošas OCTA polises, vai arī tas pēc CSNg no notikuma vietas aizbraucis, cietušajam gājējam vai riteņbraucējam nodarītie zaudējumi tiek kompensēti no OCTA Garantijas fonda.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, ADB Gjensidige Latvijas filiāle, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, InterRisk Vienna Insurance Group AAS, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle.