Šobrīd vēl grūti spriest, cik liels pieaugums procentuāli būs gada griezumā. Visticamāk, straujais cenu kāpums tiks piebremzēts vien gadījumā, ja, klientam OCTA polises izvēlē aizvien vairāk vadoties no cenas faktora, vēl sīvāk pastiprināsies konkurence apdrošinātāju vidū, vai arī tirgū ienāks kāds jauns spēlētājs un, vēloties iekarot savu tirgus daļu, piedāvās zemākas cenas.

Tiesa gan, cenu aptauju veikšana ir praktiski neiespējama, jo apdrošināšanas produktiem cenošana ir izteikti individuāla, pamatojoties uz konkrētā klienta riska profilu.

Lai gan izvērtēt vispārēju cenu pieaugumu tirgū ir gana komplicēts uzdevums, tomēr pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un atsevišķu klientu novērojumiem secināms, ka indikācijas gaidāmajam OCTA polišu cenu pieaugumam tirgū bija vērojamas jau sen. Sadārdzinājumu kavējusi ārkārtīgi sīvā konkurence apdrošinātāju vidū. OCTA apdrošināšana ilgtermiņā bijusi nerentabla – izmaksāto atlīdzību apmērs ilgākā laika periodā ir audzis straujāk nekā parakstīto prēmiju apjoms. Tas likumsakarīgi noveda pie tā, ka pērn OCTA tirgus piedzīvoja rekordlielus zaudējumus – gandrīz 12 miljoni eiro.

«Protams, ilgi tāda situācija nevarēja pastāvēt. Pretējā gadījumā tas nozīmētu, ka šie produkti jāsubsidē uz peļņu nesošo produktu rēķina,» skaidro LAA prezidents Jānis Abāšins.

Piemēram, pērn klientiem izmaksāto atlīdzību apmērs audzis par 12%, bet parakstīto prēmiju apjoms – par knapiem 0,4 procentiem. OCTA apdrošināšanas polišu sadārdzināšanos ietekmējuši vairāki faktori – inflācija, pieaugošās apdrošināšanas atlīdzības ne tikai par “dzelžiem”, bet arī par personai nodarīto materiālo un nemateriālo kaitējumu, iemaksas OCTA Garantiju fondā.

Inflācija ietekmē maksas pieaugumu pakalpojumiem, kā, piemēram, par remontu, auto detaļām, medicīniskajiem pakalpojumiem, rehabilitāciju. Ievērojami augusi arī kompensācija par morālo kaitējumu. Apdrošinātājiem zaudējumu segšanai jārezervē un jāizmaksā aizvien lielākas summas, jo no 2014. gada jūlija spēkā ir jauni Ministru kabineta noteikumi par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem, kas, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, būtiski ir palielinājuši apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Turklāt ir gadījumi, kad tiesas piespriež apdrošinātajiem maksāt lielākas apdrošināšanas atlīdzības par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem, nekā noteikts spēkā esošajā regulējumā uz ceļu satiksmes negadījuma brīdi. Rezultātā apdrošinātāju zaudējumu apmērs no gada uz gadu pieaug.

Tāpat pērn apdrošinātājiem bija jāatjauno iemaksas OCTA Garantiju fondā. Uzkrājumu apmērs bija nokrities zem likumā noteiktajiem 20 miljoniem eiro. Viens no būtiskākajiem iemesliem šai situācijā bija AAS “Balva” maksātnespēja. Saskaņā ar OCTA likumu, gadījumos, kad apdrošināšanas uzņēmums piedzīvo bankrotu, ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem kompensācijas maksā no Garantijas fonda. Divarpus gadu laikā “Balva” klientiem izmaksātas kompensācijas vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā. No tiem “Balva” spēja atdot miljonu. Jānis Abāšins lēš, ka saskaņā ar LTAB aprēķiniem, iemaksas Garantiju fondā nāksies veikt vēl ilgus gadus. Pilnīgi iespējams, ka pēc pāris gadiem iemaksas apmērs būs divreiz lielāks.

OCTA cenošanas specifika ietver arī bonus-malus klases. LAA nav pieejama detalizēta informācija, tas ir katra konkrētā apdrošinātāja ziņā.

Ceļu satiksmes negadījumu izraisītājiem pēc atlīdzības veikšanas no viņu polises tiek pazemināta bonus-malus klase, un OCTA cenas šiem klientiem praktiski vienmēr pieaug.

2017. gada pirmajā ceturksnī apdrošinātāju un OCTA nozares zaudējumi kopumā nav mazinājušies. LAA lēš, ka, palielinoties iemaksātajām prēmijām, mazāki zaudējumi OCTA apdrošināšanas veidā varētu būt vērojami nākamgad.

OCTA polišu cenu pieaugums ir bijis ik gadu, tikai salīdzinoši minimāls. Pērn OCTA cena vidēji pieauga par 2-3%. Kāpumu kavēja sīvā konkurence apdrošinātāju starpā, taču, acīmredzot, šobrīd zaudējumu apmērs ir tik liels, ka apdrošinātāji vairs nespēj tos segt ar peļņu, ko iegūst citos apdrošināšanas segmentos.

Interesanti, ka saskaņā ar Insurance Europe 2016. gada decembrī apkopoto informāciju Eiropā kopš 2009. gada vērojams OCTA prēmiju pieaugums, un 2015. gadā OCTA prēmiju pieaugums sasniedzis augstāko līmeni desmit gadu laikā. Šī informācija liecina, ka 2015. gadā Eiropā vidējā prēmija bija 221 EUR, un ka Latvijā ir viszemākās OCTA prēmijas Eiropā. Vienlaikus arī minēts, ka 2015. gadā Eiropā vērojams atlīdzību izmaksu pieaugums.